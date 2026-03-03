המזרח התיכון תחת אש: פיצוצים בשגרירות ארה"ב בסעודיה

המזרח התיכון תחת אש: איראן לא בוחלת באמצעים ותקפה הלילה (שלישי) מספר מדינות במפרץ הפרסי. בין היתר, את הערים דובאי ואבו דאבי שבאיחוד האמירויות, דוחא שבקטאר וכן בכווית. כמו כן, שני כטב"מים תקפו את שגרירות ארצות הברית בריאד שבסעודיה, שריפה פרצה במקום.

לאחר מכן, ארה"ב המליצה לכל אזרחיה השוהים בסעודיה להיכנס למרחבים מוגנים. הנשיא דונלד טראמפ זועם על הרג החיילים האמריקנים ותקיפת השגרירות בריאד: "בקרוב תגלו מה תהיה תגובתנו".

באיחוד האמירויות, הודיעו הרשויות כי נאלצו להתמודד עם "מטח של טילים בליסטיים שנורה לעבר המדינה". במשמרות המהפכה התגוננו וטענו כי כיוונו בכלל לכוחות אמריקנים ששהו בדובאי.

אמש, פרסמנו כי בישראל ממתינים לראות סופית אם מדינות המפרץ וסעודיה יצטרפו ללחימה, המסרים שמועברים גם ישירות וגם דרך וושינגטון: "שוקלים ברצינות", לאור המתקפות חסרות הרסן של איראן.

בתוך כך, התפרסמו נתונים חדשים ממותם של אנשי השירות האמריקנים בעימות בין ארצות הברית לאיראן. הקבוצה, שהייתה הראשונה להיהרג בעימות, נפגעו מפגיעה איראנית ישירה במרכז מבצעים מאולתר בנמל אזרחי בכווית ביום ראשון בבוקר. כך מסר אמש (שני) מקור המעורה בפרטים לרשת CNN. עד כה, שישה אמריקנים נהרגו בעקבות הלחימה באיראן.

i24NEWS

המקור הוסיף כי הייתה זו פגיעה במרכזו של מבנה שתואר כקרוואן רחב-ממדים ובו חללי משרדים. המתקפה התרחשה במהירות ללא כל אזהרה או אזעקה שיתריעו בפני הכוחות להתפנות או להיכנס לבונקר.

שעות לאחר התקיפה, אש עדיין היתמרה מחלקים מסוימים של המבנה, חלקו הפנימי של מרכז המבצעים המאולתר הושחר והקירות הועפו החוצה כתוצאה מהפיצוץ, כשחלקים מהם מתקלפים מהמבנה.