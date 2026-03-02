מתקן של ענקית הנפט הסעודית הותקף על ידי כטב"ם איראני
שריפה פרצה בבית הזיקוק של חברת "ארמקו" בסעודיה בשל התקיפה האיראנית • החברה סגרה את המפעלים באופן זמני כחלק מצעדי הבטיחות שננקטו
ברוך ידידפרשן לענייני ערבים
מתקן של ענקית הנפט הסעודית "ארמקו" הותקף הבוקר (שני) על ידי כטב"ם איראני. התקיפה גרמה לשריפה במקום.
https://x.com/i/web/status/2028371423257854077
לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן .
המפעלים נסגרו כחלק מצעדי הבטיחות שננקטו לאחר התקיפה האיראנית, כך דווח בסוכנות הידיעות "רויטרס".
אתמול חשף שר ההגנה הבריטי כי שני טילים איראניים שוגרו לעבר קפריסין, שם מוצבים אלפי חיילים בריטים - ואלו נחתו בים ללא נפגעים. מתחילת המלחמה שיגרה איראן טילים למדינות המפרץ, בהן איחוד האמירויות, בחריין, קטאר, כווית, סעודיה ועומאן.
