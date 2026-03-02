"שוקלים ברצינות": בישראל ממתינים לראות סופית אם סעודיה תצטרף ללחימה

בישראל ממתינים לראות סופית אם מדינות המפרץ וסעודיה יצטרפו ללחימה, המסרים שמועברים גם ישירות וגם דרך וושינגטון: "שוקלים ברצינות", לאור המתקפות חסרות הרסן של איראן - כך פרסם לראשונה הערב (שני) כתבנו המדיני גיא עזריאל.

רק ביומיים האחרונים שוגרו למעלה מ-170 טילים וכמעט 700 כטב"מים איראניים - על האמירויות בלבד. במידה והמדינות ייצטרפו, שינוי מאזן הכוחות הצבאי יהפוך לדרמטי, לא רק צבאית אלא גם שינוי דיפלומטי-אסטרטגי עצום.

בתוך כך, ב"בלומברג" דווח מפי גורמים המעורים בפרטים כי איחוד האמירויות וקטאר מפעילות לחץ חשאי על בעלות בריתן על מנת שיסייעו להן לשכנע את הנשיא טראמפ למצוא "נתיב יציאה" שיבטיח שהמבצע באיראן יהיה קצר.

המדינות, לפי הדיווח, פועלות להקמת קואליציה רחבה שתקדם סיוע מהיר ודיפלומטי של הסכסוך, במטרה למנוע הסלמה אזורית. בנוסף, איחוד האמירויות ביקשה סיוע בהגנה אווירית נגד מתקפות טילים וקטאר נגד מתקפות כטב"מים. לפי "בלומברג", מלאי המיירטים של קטאר יספיק לארבעה ימים בלבד בקצב השימוש הנוכחי.