ארצות הברית צפויה להגביר את השימוש במפציצים הכבדים

השבוע צפויה עלייה במספר ההפצצות של המפציצים הכבדים האמריקנים לאור העובדה שבריטניה אישרה להשתמש בבסיסיה באזור • הפעילות הזו תתמקד במתקנים התת קרקעיים ברפובליקה

עמיחי שטיין
עמיחי שטיין ■ כתב לענייני דיפלומטיה
מפציצי B-52 אמריקנים, ארכיון
מפציצי B-52 אמריקנים, ארכיוןAP

השבוע צפויה עלייה במספר ההפצצות של המפציצים הכבדים האמריקנים לאור העובדה שהם אמורים להתחיל להשתמש בבסיסים הבריטים באזור, כך דיווח הערב (ראשון) ב"מהדורה המרכזית" כתבנו הדיפלומטי עמיחי שטיין.

ארצות הברית צפויה להגביר את השימוש במפציצים מסוג B-1 ו-B-2i24NEWS

הבריטים סירבו לאשר בתחילה את השימוש בבסיסים לאור העובדה כי מדובר ב"אירוע התקפי" אבל כעת, אחרי השיגורים הבלתי פוסקים מאיראן, מדובר לפיהם ב"אירוע הגנתי".

השימוש בבסיסים הבריטים יקצר משמעותית את זמן הטיסה של המפציצים מה שיאפשר הרבה יותר הפצצות של המפציצים הכבדים שמסוגלים לפגוע במתקנים התת קרקעיים של איראן.

