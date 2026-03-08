ארצות הברית צפויה להגביר את השימוש במפציצים הכבדים
השבוע צפויה עלייה במספר ההפצצות של המפציצים הכבדים האמריקנים לאור העובדה שבריטניה אישרה להשתמש בבסיסיה באזור • הפעילות הזו תתמקד במתקנים התת קרקעיים ברפובליקה
עמיחי שטייןכתב לענייני דיפלומטיה
השבוע צפויה עלייה במספר ההפצצות של המפציצים הכבדים האמריקנים לאור העובדה שהם אמורים להתחיל להשתמש בבסיסים הבריטים באזור, כך דיווח הערב (ראשון) ב"מהדורה המרכזית" כתבנו הדיפלומטי עמיחי שטיין.
הבריטים סירבו לאשר בתחילה את השימוש בבסיסים לאור העובדה כי מדובר ב"אירוע התקפי" אבל כעת, אחרי השיגורים הבלתי פוסקים מאיראן, מדובר לפיהם ב"אירוע הגנתי".
השימוש בבסיסים הבריטים יקצר משמעותית את זמן הטיסה של המפציצים מה שיאפשר הרבה יותר הפצצות של המפציצים הכבדים שמסוגלים לפגוע במתקנים התת קרקעיים של איראן.
