הבת האיראנית שיצאה נגד אביה שמשרת במשמרות המהפכה

השבוע העולם נחשף לעדותה של צעירה איראנית, אשר אביה משרת בלב מנגנון הדיכוי של משמרות המהפכה. בעדותה סיפרה הצעירה על המאמצים שעושים אף מקורבים לשלטון על מנת להימלט מהמדינה, ובכך למעשה חשפה את הסדקים הראשונים במשטר האייתוללות.

עדותה של הצעירה היא הראשונה שנחשפת מתוך העם האיראני, אשר עדיין נלחם על חירותו אל מול המשטר המדכא. בתוך כך, היום התקיימו מחאות במוקדים נוספים ברחבי העולם נגד הרפובליקה האיסלאמית, בהם פריז, מדריד, מילאנו ורומא, אשר הביעו סולדריות עם העם האיראני.

מול בניין העירייה ברומא התאספו מפגינים וארגוני זכויות אדם אשר קראו לסיום הדיכוי באיראן. מחוץ לבית הלבן הגיעו איראנים-אמריקנים והביעו כבוד עבור אלו שאיבדו את חייהם וחירותם במהלך ההפגנות באיראן, אשר כרגע מוערכים באלפי בני-אדם.