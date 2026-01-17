המשטר באיראן הגה תוכנית סודית להפיכת הגישה לאינטרנט העולמי במדינה ל"פריבילגיה ממשלתית" - כך דווח היום (שבת) בעיתון "הגרדיאן" הבריטי, מפי הארגון "Filterwatch", המפקח על צנזורת האינטרנט באיראן.

לפי פעילי זכויות דיגיטליות איראניים, המשטר מתכנן להתנתק לצמיתות מהאינטרנט, ולאפשר רק לאנשים שאושרו על ידם להתחבר אליו. "כלי התקשורת הממלכתיים ודוברי הממשלה כבר אותתו שמדובר בשינוי קבוע, והזהירו כי גישה בלתי מוגבלת לא תחזור לאחר 2026", נכתב.

התוכנית, לפי ראש ארגון "Filterwatch", היא כי איראנים בעלי סיווג ביטחוני, או כאלו שעברו בדיקות ממשלתיות, יקבלו גישה לגרסה מסוננת של האינטרנט העולמי. כל שאר האיראנים יורשו לגשת רק לרשת הלאומית - אינטרנט מקומי ומקביל המנותק מהעולם הרחב.

לפי נתונים, לאחר יותר מ-200 שעות נרשמה עלייה קלה מאוד בקישוריות לאינטרנט באיראן. עם זאת, קישוריות הכוללת נותרה על כ-2% מהרמות הרגילות - ואין כלל אינדקציה לחזרה משמעותית לשגרה.

בתוך כך, לאחר שטראמפ הודה למשטר האיראני על "ביטולם של 800 הוצאות להורג שתוכננו", תקף המנהיג העליון חמינאי את הנשיא האמריקני והאשים אותו: "רואים בו כאחראי לגרימה לנפגעים במחאות, ולנזק ולהשמצות שנגרמו לאיראנים".