האיש החזק באיראן - שמתעמת ישירות עם הנשיא: מי אתה אחמד ואחידי?

אחרי שורה של חיסולים, אחמד ואחידי הוא אחד האנשים החזקים באיראן כיום. הוא הצטרף למשמרות המהפכה ב-1979 וטיפס עד לפיקוד על כוח קודס, שם עמד מאחורי הפיגועים הרצחניים בארגנטינה בשנות ה-90. למרות היותו מבוקש על ידי האינטרפול מאז 2007, הוא כיהן כשר ההגנה וכעת מונה רשמית למפקד משמרות המהפכה.

ואחידי מנהל כיום עימות חזיתי מול נשיא איראן פזשכיאן בנוגע לניהול המלחמה והשפעתה על הכלכלה. בעוד הנשיא מזהיר מפני קריסה מוחלטת של איראן אם לא תושג הפסקת אש בתוך שבועות, ואחידי מתעקש להמשיך בלחימה ולא להתפשר מול טראמפ. המתיחות החריפה לאחר שמשמרות המהפכה המשיכו בירי לעבר מדינות המפרץ - בניגוד מוחלט לבקשת הסליחה של הנשיא משכנותיו.

מעמדו כשמרן קיצוני התבסס לאורך שנים של פיתוח נשק להשמדה המונית ודיכוי אכזרי של מחאות פנימיות. כשר הפנים ב-2022, הוא עמד בראש היחידות המיוחדות שדיכאו את "מחאת החיג'אב". עברו הלוחמני והסנקציות הכבדות שהוטלו עליו על ידי המערב רק חיזקו את מעמדו בתוך המערכת האיראנית המקצינה.

במשך כמעט 40 שנה חמינאי גידל את משמרות המהפכה והם היו חייבים לו תודה, אך לאחר חיסולו הם תפסו את הפיקוד המלא. כיום, הארגון בראשות ואחידי אינו מרגיש מחויב לאיש ופועל באופן עצמאי לקביעת המדיניות. מבחינת ואחידי, הוא האיש הנכון בזמן הנכון להכריע את גורלה של איראן ולהוביל אותה בעידן שאחרי חמינאי.