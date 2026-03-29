בערוץ התקשורת האופוזיציוני, "איראן אינטנשיונל", דווח היום (ראשון) כי חילוקי דעות חריפים התעוררו בין נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, לבין מפקד משמרות המהפכה אחמד ואחידי לגבי אופן ניהול המלחמה וההשפעתה על רווחת האזרחים ועל הכלכלה הרעועה במדינה.

לפי הדיווח, פזשכיאן מתח ביקורת על גישת משמרות המהפכה להסלמת המתיחות ולהמשך התקיפות נגד המדינות השכנות, והזהיר אותו מפני "השלכות כלכליות חמורות על כלכלת איראן". עוד נטען כי הוא הדגיש כי ללא הפסקת אש, כלכלת המדינה "עלולה לקרוס לחלוטין בתוך שלושה שבועות עד חודש".

כמו כן, דווח כי פזשכיאן דרש להחזיר לממשלה את הסמכויות הביצועיות והניהוליות, אך דרישה זו נדחתה בתוקף על ידי ואחידי. בתגובה לביקורת, מפקד משמרות המהפכה האשים את המצב הנוכחי בכישלון הממשלה לבצע רפורמות מבניות לפני פרוץ הלחימה והמחאות.

עם כניסת המלחמה לשבוע החמישי, השפעותיה הכלכליות מורגשות יותר ברחבי הרפובליקה האסלאמית. דיווחים התקבלו מערים מרכזיות על כך שמכשירי כספומט רבים ריקים ממזומנים, אינם פועלים או שאינם נגישים, בעוד ששירותי הבנקאות המקוונת של כמה בנקים גדולים חווים שיבושים תקופתיים.

גם עובדי ממשלה ששוחחו עם "איראן אינטנשיונל" טענו כי משכורות והטבות לחלקים גדולים מהעובדים לא שולמו באופן סדיר בשלושת החודשים האחרונים.