במפרץ מתוסכלים מטראמפ: "אין לו אסטרטגיה באיראן" | דיווח

המלחמה מול איראן נכנסת לשבוע החמישי שלה, כאשר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ממשיך לשגר הצהרות לא ברורות בנושא. גורמים רשמיים העלו היום (שבת) בפני "בלומברג" שאלות בנוגע להיגיון המנחה את הנשיא דונלד טראמפ, מידת מחויבותו ומטרותיו למלחמה באיראן.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

עוד דווח, כי בכירים תוהים לגבי הערך שבאירוח בסיסים אמריקנים, אשר הפכו את מדינותיהם למטרות איראניות. עם זאת, מחשש להכעיס את טראמפ, איש מהם לא השמיע את הדאגות הללו בפומבי, ואין צפי לכך שהמדינות יבקשו מצבא ארה"ב לפנות את בסיסיו. כמה מדינות במפרץ דוחקות בשקט בארה"ב להמשיך לתקוף את איראן ואף לנסות להפיל את הרפובליקה האסלאמית, אמרו הגורמים.

i24NEWS

כמה מהגורמים ציינו כי נקודה מתסכלת בולטת היא התעלמות ארצות הברית מדאגתן של מדינות המפרץ לגבי פעולת תגמול איראנית אפשרית במקרה של מלחמה. וושינגטון, לדבריהם, נתנה משקל רב יותר לטיעוני ישראל.

בנוסף, גורמים רשמיים במפרץ לא אהדו את החלטת ארה"ב להשעות זמנית את הסנקציות על נפט איראני - בשווי פוטנציאלי של למעלה מעשרה מיליארד דולר - הנמצא במיכליות. צעד זה נועד לסייע בהורדת מחירי הנפט הגולמי הגוברים, אך בו זמנית מדינות ערב במפרץ שלא הצליחו לייצא את רוב הנפט שלהן בעצמן בגלל איומיה של איראן נגד כלי שיט המפליגים דרך הורמוז.

חלק מהמדינות, ובמיוחד איחוד האמירויות וסעודיה, הקשיחו את עמדתן נגד טהרן ושוקלות להצטרף לתקיפות נגד משטר הטרור אם תשתיות חיוניות נוספות שלהן ייפגעו, דיווחה "בלומברג" ביום רביעי. יעד מרכזי של אבו דאבי הוא לגבש קואליציה של מדינות, כולל ארה"ב, כדי לשים קץ לאחיזת החנק של איראן במצרי הורמוז.

i24NEWS

בכירים רבים במפרץ חוששים שטראמפ יחתום על עסקה עם טהראן שלא תרסן את ייצור הטילים הבליסטיים שלה או את תמיכתה בארגוני טרור כמו חזבאללה וחמאס. הם מאמינים שתוצאה כזו אפשרית, כדי שטראמפ יוכל להכריז על ניצחון ולסגת ממלחמה שאינה פופולרית בארה"ב ואשר הובילה לעליית מחירי האנרגיה בעולם. בתרחיש כזה, מדינות המפרץ חוששות שיישארו להתמודד לבדן עם איראן מרירה השומרת על שליטה כלשהי במצרי הורמוז.