"איראן תגיב": המפרציות הזהירו את טראמפ מפני מימוש האיום על טהרן

האיום שהשמיע נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על איראן, לפיו תחנת הכוח במדינה תושמד - במידה ומצרי הורמוז לא ייפתחו ביומיים הקרובים, ממשיך להכות גלים. וול סטריט ג'ורנל דיווח היום (ראשון) כי מדינות המפרץ הזהירו את הממשל האמריקני מפני פעולה שכזו.

על פי הדיווח, הן ציינו בפני ממשל טראמפ כי "פעולה שכזו, תוביל לפעולת תגמול של טהרן - שתציב את מתקני האנרגיה והתפלת המים שלנו בסכנה ותאיים על הכלכלה העולמית כולה". עוד דווח כי גורמים ממספר מדינות במפרץ הביעו בימים האחרונים זעם על התחושה לפיה אין להם השפעה על ההחלטות האמריקניות בנושא - למרות השקעת זמן וכסף רב בסוגייה.

כזכור, נשיא ארצות הברית פרסם במהלך הלילה פוסט ברשת החברתית Truth Social, שכלל איום משמעותי על איראן. טראמפ כתב כי אם איראן לא תפתח את מיצרי הורמוז ביומיים הקרובים - ארצות הברית תשמיד את תחנות הכוח במדינה.

בפוסט שעלה בסביבות השעה 01:45 בלילה (שעון ישראל), כתב טראמפ שלאיראן "יש 48 שעות מרגע פרסום הפוסט לפתוח את מצרי הורמוז, אחרת ארצות הברית 'תפגע ותשמיד את כל תחנות הכוח שלהם, ותתחיל עם הגדולה ביותר'".

מוחמד עארף, סגן נשיא איראן איים בתגובה: "החשמל ינותק מאזורים רבים באזור, במידה וטראמפ יפציץ את תחנות הכוח האיראניות. יש לנו הזכות להגן על עצמנו ועל ארצנו, ואנחנו אלה שנקבע מתי ואיך המלחמה הזו תסתיים".

כאמור, על פי הדיווח בוול סטריט ג'ורנל, במידה וטראמפ אכן יעשה זאת, התקיפות יתמקדו - כמעט בוודאות - בתחנות כוח במדינה המפיקות חשמל מגז טבעי.

על פי הפרסום, יעד פוטנציאלי אחד הוא תחנת הכוח במחזור משולב "דמאוונד", דרומית-מזרחית לטהרן. עם הספק המוערך בכ-3,000 מגה-וואט, היא ככל הנראה הייתה אחראית לעד 4% מסך ההספק של איראן בשנים האחרונות.