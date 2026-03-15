למרות אלפי טילים וכטב"מים: מדינות המפרץ נמנעות מתקיפה ישירה נגד איראן

שבועיים לתוך המלחמה, ובזמן שכמעט אלפיים טילים וכטב"מים ששיגרה איראן פגעו במדינות המפרץ - תקיפה ישירה של אותן מדינות נגד טהרן עדיין אינה באופק.

גורמים ממדינות המפרץ, בשיחות עם i24NEWS, מציינים מספר סיבות לכך שהמפרציות נמנעות מלהגיב בכוח. אחת מהן היא החשש מ"היום שאחרי": כיצד תסתיים המלחמה ומה יהיה מצבו של המשטר האיראני. "יש לא מעט שאלות לגבי איך המלחמה תסתיים. קיימת גם אפשרות שהמשטר באיראן לא ייפול, טראמפ יחליט שהאירוע הסתיים, ויישאר משטר שמבוסס על משמרות המהפכה. במקרה כזה מדינות המפרץ יצטרכו להמשיך להתמודד מול טהרן ולשמור על מערכת יחסים," אמר גורם ממדינות המפרץ.

סיבה נוספת היא החשש מהסלמה משמעותית בירי, כולל הרחבת רשימת היעדים שאליהם איראן עשויה לשגר טילים וכטב"מים. "זה לא שאיראן לא יורה כבר עכשיו או שלא נפגעים יעדים אזרחיים - אבל זה יכול להיות הרבה יותר גרוע. אנחנו יודעים שלאיראן יש יכולות שהיא עדיין לא השתמשה בהן", הסביר גורם אחר.

למרות שכל שש מדינות המפרץ הותקפו, עמדותיהן כלפי איראן שונות ומגוונות. עומאן, לדוגמה, גינתה גם את התקיפה הישראלית-אמריקנית נגד איראן וגם תקיפות נגד מדינות האזור, מבלי לציין מי עומד מאחוריהן. בקצה השני נמצאת איחוד האמירויות: הנשיא מוחמד בן זאיד כינה את איראן "אויבת", ויועצו הבכיר אנואר גרגאש כתב ברשת X כי המתקפה האיראנית היא "מתקפת טרור".

גורמים במפרץ מציינים כי הקושי להגיע לקונצנזוס בין המדינות הוא סיבה נוספת לכך שתקיפה ישירה נגד איראן ככל הנראה אינה צפויה בזמן הקרוב. "יש כל כך הרבה דעות וכל כך הרבה גישות שונות לגבי איך לנהל את היחסים בתקופה הזאת, ואף אחת מהמדינות לא רוצה לפעול לבד," אמר אחד הגורמים.