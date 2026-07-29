30 תקיפות ב-72 שעות: מה עומד מאחורי המתקפה האיראנית על סעודיה?

בתוך 72 שעות בלבד, שיגרו המיליציות השיעיות הפרו-איראניות 30 תקיפות מעיראק לעבר שטחה של סעודיה. ההסלמה החריפה הובילה הלילה לתגובה צבאית משולבת של ארה"ב וסעודיה, שמטרותיה היו בעיקר בסיסים של "הגיס העממי" - מהמיליציות הגדולות והחזקות ביותר בעיראק.

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הפעלת הפרוקסי העיראקי על ידי טהרן נועדה להעביר סדרה של מסרים אסטרטגיים לסעודיה בפרט ולאזור בכלל.

איראן מאותתת לארה"ב ולסעודיה כי כל הגברת לחץ סביב מצר הורמוז תביא לזינוק במחירי הנפט וללחץ פוליטי כבד על הממשל האמריקני. זו הסיבה שבימים האחרונים תקפו המיליציות העיראקיות והחות'ים מתקני נפט סעודים בינבוע ובג'זאן, לצד פגיעה במכליות נפט בים.

בטהרן ביקשו גם לאותת כי הם רואים בחומרה את התנגדותה של סעודיה לשליטה האיראנית בנתיבי השיט בהורמוז, וכן כי הם אינם מרוצים מהמהלכים הצבאיים של הממלכה נגד החות'ים בתימן - בפרט התקיפה האחרונה בשדה התעופה בצנעא.

התקיפות יצאו לפועל ימים ספורים בלבד לאחר שבכירים אמריקנים נועדו עם ראש ממשלת עיראק ולחצו עליו לפעול נגד המיליציות בשטחו. באמצעות גל התקיפות, איראן רוצה להבהיר כי אינה מתכוונת ליסוג, ותוך כדי כך מביכה קשות את ראש הממשלה העיראקי.

התקיפות, שהובילו לביטול ביקורו המתוכנן של ראש ממשלת עיראק בסעודיה, פוגעות במאמציו לתמרן בין איראן לבין מדינות המפרץ הסוניות. עבור המיליציות, מדובר גם בסגירת חשבון קטנה עמו, לאחר שהסכים לאחרונה להטיל סנקציות על בכיר בארגון חיזבאללה.