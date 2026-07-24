זעם על חשיפת ההסכם: מה גרם לטראמפ לשנות את עסקת הגרעין עם סעודיה

יממה לאחר פרסום עסקת הגרעין האזרחי עם סעודיה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העלה פוסט לרשת Truth שבבעלותו, בו הוא הבהיר כי אחד התנאים לקיום העסקה הוא הצטרפות של סעודיה להסכמי אברהם - בניגוד למה שפורסם תחילה. על פי דיווח ב-CNN, מה שגרם לטראמפ להציב את התנאי החדש לעסקה הוא זעמו על עצם חשיפת קיום העסקה.

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לפי הדיווח, מזכיר האנרגיה האמריקני כריס רייט לא עדכן את טראמפ כי בכוונתו לחשוף את דברי העסקה עם סעודיה. תסכולו של טראמפ גבר עוד יותר בעקבות גל ביקורת מצד מומחים וכלי תקשורת שמרניים בארצות הברית, שכללה סיקור ביקורתי ברשת "פוקס ניוז" וב"וול סטריט ג'ורנל", שם תהו מדוע העסקה אינה כוללת סעיף נורמליזציה עם ישראל - דבר שמנע מהממשל הקודם של ג'ו ביידן לחתום על עסקה שכזאת בעבר.

בבית הלבן התעקשו כי נורמליזציה ביחסי סעודיה-ישראל הן אחת ממטרותיו של טראמפ. למרות זאת, צוות המשא ומתן הגרעיני של הממשל היה מופתע מהצבת התנאי החדש של טראמפ.

כעת האצבע המאשימה מופנית כלפי משרד האנרגיה האמריקני. מקור המעורה בדברים מסר ל-CNN כי הבית הלבן ביקש ממשרד האנרגיה שלא להציג את ההסכם ביום רביעי, כפי שקרה. למרות זאת, מזכיר ההגנה רייט, שבבית הלבן מתלוננים שהוא נוטה לחרוג מסמכותו, בחר להמשיך במהלך ללא תיאום עם אנשי הנשיא. בעיני חלק מעוזריו של טראמפ, העסקה טרם הושלמה סופית, שכן היא טרם אושרה על ידי הקונגרס האמריקני.

לפני הכרזת טראמפ על התנאי החדש לעסקה, בישראל חששו מפני הסכם גרעיני עם סעודיה, שכן במערכת הביטחון מודאגים כי הדבר עשוי להאיץ את המירוץ לגרעין במזרח התיכון.