חשיפה: הלוחמים שמיובאים לאיראן - כדי להתמודד עם המחאות | ברוך ידיד

בניסיון להתמודד עם המחאות במדינה, שרק הולכות ומתרחבות, השלטונות באיראן מתגברים את כוחות משמרות המהפכה והבסיג' במאות אנשי מיליציות שיעיות פרו-איראניות שמקורם מחוץ למדינה.

כדי לגייס את הלוחמים, משמרות המהפכה מפעילות שיטה סדורה אל מול התאים הפועלים בעיראק, סוריה, לבנון, וכן באיראן עצמה, כאשר תנאי הגיוס המרכזי הוא השתייכות לעדה השיעית בלבד.

השיטה כוללת מכסת מינימום ומקסימום לגיוס לכל מיליציה, וכן קבוצות וואטסאפ נפרדות עבור כל אחת. הגיוס עצמו נעשה באופן חשאי, על ביגוד אזרחי, והנשק של הפעילים מחולק במטות ובמשרדים של כל מיליציה.

בעיראק, הגיוס למשמרות המהפכה נעשה במטה תנועת ג'בל עיראק ומפלגת הדעווה בבירת המדינה, בגדד. התגמול לכל איש מיליציה שמגויס נעשה על ידי משכורת שמשולמת בדולרים, ובאופן קבוע גם אם הלוחם לא מופעל.