דיווח: איראן מחזיקה ב-60% מיכולות שיגור הטילים שהיו לה ערב המלחמה

בעוד שארצות הברית וישראל פגעו משמעותית ביכולת ייצור הנשק של איראן, המדינה שמרה על כמות מספקת של טילים, משגרים וכטב"מים מתאבדים כדי להעמיד בסיכון את השיט במצר הורמוז, כך דווח הבוקר (ראשון) ב"ניו יורק טיימס".

לפי הדיווח, לאיראן עדיין יש כ-40% מכמות הכטב"מים שהייתה לה לפני המלחמה. כטב"מים אלו הוכחו ככוח הרתעה עוצמתי. בעוד שספינות מלחמה אמריקניות מפילות אותם בקלות, למכליות מסחריות יש פחות הגנות.

לאיראן יש גם אספקה נרחבת של טילים ומשגרי טילים. בזמן הפסקת האש, הייתה לה גישה לכמחצית ממשגרי הטילים שלה, אך בימים שלאחר מכן, היא חפרה וחילצה כ-100 מערכות שהיו קבורות בתוך מערות ובונקרים, מה שהחזיר את מלאי המשגרים שלה לכ-60% מהכמות שלפני המלחמה.

הרפובליקה גם מחלצת את מלאי הטילים שלה, שנקברו באופן דומה תחת הריסות בעקבות תקיפות אמריקניות על הבונקרים והמחסנים שלה. כאשר עבודה זו תושלם, היא עשויה להחזיר לעצמה עד 70% מהארסנל שהיה לה לפני המלחמה, לפי מספר הערכות. בתוך כך, גורמים רשמיים ציינו כי ספירת מלאי הנשק של איראן אינה מדויקת.

הערכות המודיעין מספקות מבט רחב על מידת הכוח שנותר בידי איראן. אך בעוד שההערכות לגבי מלאי הטילים חלוקות, קיימת הסכמה בקרב הגורמים הרשמיים שיש לה מספיק נשק כדי לעצור את השיט בהורמוז בעתיד.