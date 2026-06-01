כ-20 בסיסים ב-8 מדינות: הנזק שגרמה איראן מתחילת המלחמה

תמונות לוויין מעידות כי מתקפות איראניות גרמו נזק ללפחות 20 אתרי צבא אמריקניים ברחבי שמונה מדינות במזרח התיכון מאז תחילת המלחמה, כך לפי ניתוח שפורסם היום (שני) ב-BBC.

על פי הדיווח, מאז סוף פברואר כיוונה טהרן את מתקפותיה לעבר מתקני מפתח בשמונה מדינות ברחבי המזרח התיכון, וגרמה לנזק בשווי מיליוני דולרים למערכות הגנה אווירית מתקדמות, למטוסי תדלוק ולמכשירי מכ"ם. התקיפות האיראניות כוונו הן לבסיסים אמריקניים והן למתקנים צבאיים משותפים, בתגובה על התקיפות האמריקניות-ישראליות ברחבי איראן ולבנון במהלך שלושת החודשים האחרונים. בפנטגון מציינים כי במסגרת מבצע "שאגת הארי" נפגעו יותר מ-13 אלף מטרות באיראן.

מנהיגה העליון של איראן, מוג'תבא ח'אמנאי, ביקש להבליט את ההצלחה הצבאית של כוחותיו בפגיעה במתקנים האמריקניים. בהצהרה שמסר ביום שלישי טען כי "המזרח התיכון אינו מהווה עוד מקום בטוח עבור בסיסים אמריקניים".

בעוד שטראמפ שוב ושוב כי צבאה של איראן כמעט וחוסל לחלוטין, אנליסטים מדגישים כי הנזק שנראה במתקנים האמריקניים מעיד שמתקפות הנגד של טהרן היו מדויקות ונרחבות בהרבה מכפי שבכירים אמריקניים הודו בעבר. גורם רשמי במערכת הביטחון האמריקנית סירב להגיב לממצאי ה-BBC, תוך שהוא מסתמך על "שיקולי אבטחת מידע".

בתוך כך, נטען בדיווח כי ארצות הברית ניסתה להגביל את ניתוחי הלוויין של העימות כאשר ביקשה מחברת "Planet", ספקית צילומי לוויין גדולה, להטיל הגבלה "בלתי מוגבלת בזמן" על תמונות חדשות מאיראן וממרבית המזרח התיכון. החברה הצדיקה את המהלך וטענה כי היא מבקשת להבטיח שהתמונות שלה לא ישמשו "גורמים עוינים לפגיעה באנשי סגל ובאזרחים של בעלות הברית ושותפות נאט"ו".

כדי לעקוף את המגבלה ולעקוב אחר הנזק שגרמו המתקפות האיראניות, השתמשו ב-BBC בצילומי לוויין מספקים בינלאומיים אחרים, בשילוב עם תמונות ישנות יותר של חברת "Planet". האתרים שנפגעו ממוקמים בערב הסעודית, איחוד האמירויות, קטאר, כווית, עיראק, ירדן, בחריין ועומאן. אנליסטים מסוימים מעריכים כי המספר הממשי של הבסיסים שנפגעו גבוה אף יותר, ועשוי להגיע ל-28.