ב-12 במרץ, כשבועיים לפתיחת מבצע "שאגת הארי" הצהיר ראש הממשלה נתניהו כי ארצות הברית וישראל יצאו יחד למערכה "כדי להמשיך את מה שעשינו ב'עם כלביא' - למנוע מאיראן לפתח נשק גרעיני וטילים בליסטיים שיאיימו על העולם כולו". המנהיגים הבטיחו ניצחון מהיר ומכריע. כעת, רגע לפני החתימה על מזכר ההבנות, נותר לבדוק את הפערים שנותרו - בין הבטחות למציאות.

ב-19 במרץ, אמר נתניהו כי במבצע "אנחנו ממוקדים בשלוש מטרות: ריסוק תוכנית הגרעין, ריסוק התוכנית הבליסטית ויצירת תנאים שיאפשרו לעם האיראני לקחת את גורלו בידיו". ראש הממשלה הוסיף והצהיר - "לאיראן אין היום אפשרות להעשיר אורניום, ואין לה אפשרות לייצר טילים בליסטיים".

אז מה נותר מההבטחה?

האורניום המועשר נשאר על אדמת איראן, ועדיין אין ודאות שתושג הסכמה להוצאתו מהמדינה. תוכנית הטילים הבליסטיים נפגעה, ובעיקר יכולות הייצור שלה, אך על פי הערכות הרפובליקה האיסלאמית עדיין מחזיקה בכ-1,000 טילים ארוכי טווח - כשליש מהמספר שאיתו התחילה את המלחמה.

ראש הממשלה נתניהו הצהיר כחודש לאחר תחילת המבצע כי "אנחנו עשינו כאן שינוי ענק. יש הישגים ענקיים וזה מתבטא במשטר המוחלש הזה, שהוא מתחנן להפסקת אש. זה מתבטא בסכסוכים פנימיים בצמרת. אנחנו יודעים על זה, איראן היא כבר לא אותה איראן".

על אף ההצהרות, התקוות להפיכה שלטונית כמעט והתפוגגו לחלוטין עם תום המערכה, על אף האבדות הקשות שספר המשטר האיראני, ובראשן חיסול המנהיג העליון עלי חמינאי. העם האיראני לא חזר לרחובות, ולמרות אתגרים כלכליים, גם מנגנוני הדיכוי של המשטר עדיין פעילים ושומרים על כוחם.

ומה באשר ליכולת ההעשרה?

ראש הממשלה הודיע 20 יום לתוך המבצע: "אני יכול לומר לכם - לאיראן היום אין יכולת להעשיר אורניום, ואין יכולת לייצר טילים בליסטיים. אנחנו מוחקים את התעשייה שלהם".

מאוחר יותר, נאלץ נתניהו להודות בריאיון לרשת CBS האמריקנית כי היכולת הזו עדיין קיימת. "אני חושב שהשגנו הרבה, אבל זה לא נגמר. כי עדיין יש חומר גרעיני, אורניום מועשר שצריך להוציא מאיראן. עדיין יש אתרי העשרה שצריך לפרק", אמר.

עם זאת, נציין כי מזכר ההבנות המתגבש טרם פורסם במלואו, והמשא ומתן על הסוגיות המרכזיות, ובראשן הגרעין, עדיין לא הסתיים. אך רגע לפני ההכרזה על סיום המלחמה, הפער בין היעדים שהוצגו בתחילתה לבין המציאות בשטח עדיין בולט. מה שהחל בהבטחות ל"שינוי היסטורי" ולמזרח תיכון חדש, הסתיים לפי שעה בהישגים צבאיים משמעותיים, אך גם במשטר איראני שעדיין עומד על רגליו, עם יכולות שנותרו ופוטנציאל ממשי לשיקום מהיר ולאיום מחודש על ישראל.