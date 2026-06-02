בחלוף שלוש שנות מלחמה, חיזבאללה נלחם על חייו. זו הסיבה שאיראן נחלצת כעת לסייע לארגון ולאכוף הפסקת אש, עוד בטרם יספיק צה"ל לכתוש את "אוגדת" באדר שבמרחב צידון. מהלך ישראלי כזה יכול לפתוח את הדרך לבקאע המערבי - שם ממוקמת "אוגדת" ח'ידר, החלשה בהרבה מבאדר - או להוביל להתקדמות לעבר צידון והלאה, ובוודאי עוד לפני שצה"ל יתקוף את הדאחיה בביירות, המהווה את הלב המבצעי, הביטחוני והפוליטי הפועם של חיזבאללה.

ההסתגלות המבצעית בשטח

מבחינה מבצעית, חיזבאללה מנסה להסתגל לתנאים הקשים הנוכחיים בשטח. לאחר שאיבד את אופציית הפלישה ההמונית לגליל, עבר הארגון למלחמת גרילה ולפעילות מרחוק, וכך נולד בין השאר איום הרחפנים. כעת, בעוד מלאי הטילים האיכותיים הולך ויורד, חיזבאללה מפעיל רחפנים זולים ושמישים, וכאשר מערכות הפיקוד והשליטה נפגעות, הוא מפעיל חוליות עצמאיות בשטח שאינן תלויות בפיקוד מרכזי. במקביל, בעוד סוריה סוגרת את מעברי הגבול, חיזבאללה פותח כפי הנראה מעברים חלופיים בצפון הרחוק, וזאת בחסותן של חמולות מקומיות.

השחיקה בזירה הפוליטית

מבחינה פוליטית, חיזבאללה מאבד גובה בתקופה האחרונה. למרות איומיו, הארגון לא הצליח עד כה למנוע את השיחות בין ישראל ללבנון, ואף נכשל בבלימת החלטות ממשלה המופנות נגד איראן ונגד פעילותה הצבאית של חיזבאללה עצמו. עם זאת, יחד עם תנועת "אמל" ותחת ניצוחו של נביה ברי, הארגון הצליח למנוע את סילוקו של השגריר האיראני מלבנון.

במקביל לכך, יריביו של חיזבאללה ובעיקר הנוצרים, באמצעות שר החוץ הפעיל שלהם, מגלים תעוזה רבה יותר, מתריסים כלפי ארגון הטרור ומנסים להעביר שורה של החלטות שמטרתן להצר את צעדיהן של איראן ושל חיזבאללה. תחת הרוח הזו, נוצרים אף מעזים להכות פעילים ופליטים שיעים המגיעים למרכזי העקורים מחוץ לכפרים השיעים.

חיזבאללה מאבד מכוחו בעיקר לטובתו של נביה ברי, מנהיג תנועת "אמל", שהפך כעת לגורם השיעי החשוב ביותר בלבנון - תואר שהיה שמור בעבר לחסן נסראללה. נעים קאסם פשוט אינו מסוגל להתחרות בו, והוא אף הסמיך אותו לנהל מטעם של חיזבאללה את המשא ומתן על הפסקת האש.

בין קאסם לברי שוררת מתיחות רבה בחודשים האחרונים, שכן ברי לא מנע את הצבעת הממשלה נגד הפעילות הצבאית של חיזבאללה, ומנגד, קאסם לא עדכן אותו מראש על הכוונה להצטרף למלחמה והפתיע אותו לחלוטין.

ברי מנהל מדיניות מאוזנת ולפי שעה הוא הפוסק האחרון בלבנון, אך בהנהגתו, תנועת "אמל" מנסה לנגוס במוסדות השיעים במדינה. בין השאר, ייתכן שהיא כבר זכתה לייצוג משמעותי במועצה השיעית העליונה, וזאת על חשבון של חיזבאללה.

התערערות היסודות הפנימיים - וההשתלטות האיראנית

מבחינה פנימית, היסודות בתוך חיזבאללה מתערערים, כאשר שורה של דיווחים ואינדיקציות מעידה על סכסוכים קשים בין הנהגתו של נעים קאסם לבין בכירי הזרוע הצבאית. במסגרת זו, קאסם הסתכסך עם מי שהיה רמטכ"ל חיזבאללה, היית'ם טבטבאי, ואף סילק את ואפיק סאפה, שהיה מקורבו של חסן נסראללה.

בעוד שקאדרים בחיזבאללה דרשו לנקום את חיסולו של טבטבאי, אחרים זעמו על כך שחיזבאללה החליט להצטרף למלחמה רק עם חיסולו של ח'מנאי. איראן, המבינה כי קאסם אינו מצליח להטיל את מרותו, משגרת קצינים איראנים ללבנון ונוטלת לידיה את הפיקוד הישיר. קצינים אלו הם שהכינו את חיזבאללה למלחמה והם שמפקדים על המהלכים האסטרטגיים, בעוד את נעים קאסם הם הזיזו הצידה.

המשבר הכלכלי ומצב הבייס השיעי

המצב הכלכלי מציב איום ממשי על חיזבאללה, שכן כאשר מספר העקורים עומד על 1.6 מיליון איש, ברובם שיעים, לחיזבאללה אין תשובה מספקת לדיור חלופי, לפיצויים ולשיקום. על פי כמה ידיעות, גם המשכורות והקופונים לאנשי הסגל של הארגון אינם מגיעים באופן סדיר, וכל זאת מתרחש כאשר ישראל פוגעת בבנק "קרד אל-חסן" ובחברת הדלק "אמאנה" שהזרימו כספים לארגון, ובעוד ארצות הברית לוחצת על ממשלת לבנון לפגוע ברשתות החינוך, הרווחה והסעד של חיזבאללה.

בינתיים, התסיסה בקרב הבייס השיעי הולכת וגוברת, אך היא מכוונת בעיקר כלפי האיראנים שלא הצליחו לחבר את הזירות לטובת חיזבאללה. לפי שעה, אין כל אינדיקציה לכך שהתסיסה הגוברת מאיימת על חיזבאללה עצמו, והסיבה לכך ברורה: השיעים הלבנונים מסתכלים על העלווים בסוריה, רואים מה קרה להם כאשר הפטרון אסד נמלט, ומבינים שכך עלול להיות גם גורלם. סקר שנערך בלבנון אף הוכיח כי למעלה מ-90% מהשיעים תומכים בהשארת הנשק בידי חיזבאללה.

חיזבאללה איננו מורתע, אך הוא גם אינו מרתיע; הוא נמצא במלחמת קיום וממתין לאיראן. זוהי חיזבאללה שנכשל בכמה מבחנים פוליטיים, אך מנע את פירוק נשקה ועדיין מהלך אימים על המפלגות האחרות בלבנון. הארגון נהנה מהפיצול העדתי במדינה, ממאזן האימה, מהגב האיראני ומהשותפות עם תנועת "אמל" השיעית. עם זאת, הכרעה באיראן - אם תהיה ואם היא קיימת - עלולה למוטט את חיזבאללה לחלוטין.