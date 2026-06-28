גורם בחיזבאללה ל-i24NEWS: "ההסכם יוביל למלחמת אזרחים בלבנון"

בעקבות חתימת הסכם המסגרת עם ישראל - בלבנון חלוקים. בחיזבאללה רואים בהסכם כתעודת ביטוח לרצועת הביטחון הישראלית בלבנון, המאפשרת לצה"ל להגיב לכל איום שנשקף, ויוצר משוואה חדשה שאומרת "קודם כל פירוק חיזבאללה".

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מנגד, בלבנון אזרחים נצפו מסירים שלטים עם כיתוב "תודה לאיראן", ותולים במקומם שלטים שעליהם כתוב "לבנון תחילה". בחיזבאללה כבר מבינים שמשמעות ההסכם היא שהחזרת השטחים ללבנון מותנית בפירוק הארגון, והנרטיב האיראני לגבי לבנון, כפי שנקבע במזכר ההבנות עם ארצות הברית - קורס.

בעקבות זאת בחיזבאללה מזהירים כי מזכר ההבנות עם ישראל יביא למלחמת אזרחים בלבנון, כיוון שהוא יוצר לחץ בתוך המערכת הפוליטית בלבנון. בתוך כך, גורם בחיזבאללה אמר במהלך סוף השבוע ל-i24NEWS: "נלך על מלחמת אזרחים עד פילוג הצבא, אפילו נפיל את הממשלה". עם זאת, נשיא לבנון ג'וזף עאון לא נבהל - היום הוא גינה את התקיפה האיראנית בבחריין וכווית.

בתוך כך, בישראל רואים את החתימה על ההסכם עם לבנון כהישג היסטורי. גורם ישראלי בכיר אמר ל-i24NEWS כי החשיבות של ההסכם אינה טמונה רק בכך שהיא גוברת על מזכר ההבנות שנחתם בין ארצות הברית ואיראן, או בהגדרה הפיילוט לאזורים המצומצמים בלבנון בהם צה"ל ימשיך להחזיק. על פי הגורם, ההישג המרכזי הוא שמדינת לבנון מכירה בריבונותה של ישראל - לראשונה מאז ההכרה קצרת הימים בתחילת שנות ה-80.