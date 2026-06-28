"חותמת אמריקנית": מה ההישג בהסכם עם לבנון - והקו האדום של נתניהו וזמיר? | עמיחי שטיין

עוד לפני שצוללים לפרטי ההסכם בין ישרא לבין לבנון, צריך לדבר על המשמעות המרכזית שלו. אחרי ימים ארוכים שבהם ראינו מזכר הבנות בין טהרן לוושינגטון והצהרות של בכירים אמריקנים שמדברים על מעורבות איראנית בנעשה בלבנון, ההסכם בא לקבוע באופן חד משמעית, עם חותמת אמריקנית: נסיגה ישראלית מדרום לבנון תהיה אך ורק כשחיזבאללה לא יהיו שם.

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האמירה הזאת היא לכאורה ברורה, אך כשנזכרים בדרישה האיראנית שבמסגרת הסכם סופי בין ארה"ב לבין איראן, גם צה"ל כבר לא יהיה בדרום לבנון, מבינים עד כמה ההישג הזה הוא משמעותי.

מאחורי הקלעים, את השיחות ניהלו גורמים מרכזיים. השגריר הישראלי בארה"ב יחיאל לייטר שעמד בראש המשלחת, יחד עם גורמים מהמטה לביטחון לאומי. ורח"ט אסטרטגיה עמיחי לוין, כנציגו של הרמטכ"ל אייל זמיר וצה"ל בשיחות.

בעוד צה"ל העביר מפות עם קווי הנסיגה, המרחבים שמהם ניתן לסגת או לדון על נסיגה אפשרית, הדרג המדיני הבין עם מה הממשלה בביירות יכולה לחיות. זה לא סוד שבלבנון רצו שהנסיגה תהיה משמעותית יותר, בתוך הקו הצהוב, מה שההסכם לא כולל בסופו של דבר. במקביל, גם לא כל דרישות צה"ל התקבלו, אבל כן התקבל הסכם שבמערכת הביטחון טוענים שהוא נותן מענה לצרכים מבצעיים.

הישג נוסף הוא הקמתו לתחייה של המנגנון הישראלי-לבנוני, תחת פיקוחו של פיקוד מרכז האמריקני, למעקב אחרי הפרות בשטח. מדובר על מנגנון שפעל החל מנובמבר 2024 וישראל העבירה אליו באופן קבוע את ההפרות של חיזבאללה.

במקרה שההפרות הללו לא טופלו, ישראל פעלה בעצמה. זה לא אומר שמחר בבוקר ישראל תוכל לתקוף בביירות או באופן חופשי בלבנון אם תהיה אינדיקציה לנסיונות של ארגון חיזבאללה להתחמש מחדש, ובכל זאת – עצם העובדה שכל הפרה תירשם, מאפשרת לישראל לבנות תיק שבאמצעותו ייבחן גם צבא לבנון: האם הוא באמת פועל נגד חיזבאללה.

מבחינת ראש הממשלה נתניהו והרמטכ"ל אייל זמיר היה קו אדום חד משמעי: נסיגה מדרום לליטאני - רק שחיזבאללה נמצא מצפון לנהר, והאיזור מפורז מנשקו לגמרי. והעיקרון הזה התקבל שחור על גבי לבן, במסמך שאושר על ידי בכירי הממשלה האמריקני.

ככל הנראה הפיילוט של צבא לבנון לפירוז חיזבאללה בשטחים שיפנה צה"ל יחל רק בעוד כמה שבועות. ההסכם הזה יוצא לדרך עם ציפיות נמוכות, כיוון שמאז שנחתם הסכם הפסקת האש בנובמבר 2024, לא התקבלה אינדיקציה שצבא לבנון פועל נגד חיזבאללה.

אבל אולי הפעם, בגלל הלחץ והליווי האמריקני משהו ישתנה. מה שבטוח המהלך יוצא לדרך שצה"ל שולט באיזורים נרחבים, שמרחיבים את הירי מיישובי הצפון. וגם אם הפיילוט ייכשל, צה"ל יוותר בשטח, עד שצבא לבנון וממשלת לבנון שרוצה להילחם בחיזבאללה, יעשו את מה שבוושינגטון ובירושלים מצפים מהם לעשות.