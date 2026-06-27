השגרירה הלבנונית שרוצה לשים קץ לסכסוך: מי את, נדא חמאדה?

בלב לחיצות הידיים ההיסטוריות בוושינגטון, בין חליפות כהות וחיוכים דיפלומטיים, בלטה דמות אחת שאי אפשר היה לפספס: נדא חמאדה. האישה היחידה סביב שולחן המשא ומתן היא לא רק שגרירת לבנון בארצות הברית, היא האדריכלית המפתיעה של מציאות חדשה במזרח התיכון.

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המסע של חמאדה התחיל בין נופי הרי השוף הנוצריים, עבר דרך קריירה ככלכלנית מצליחה בארצות הברית, והגיע לשיא במינוי מעורר מחלוקת של הנשיא ג'וזף עאון. המבקרים לגלגו על חוסר ניסיונה הדיפלומטי, אך חמאדה הגיעה עם מטרה בוערת: לסיים שנתיים של מלחמה מדממת, וסכסוך ארוך שנים עם ישראל.

אחרי ששברה טאבו של 40 שנה וניהלה משא ומתן ישיר עם ישראל, היא הצליחה לבנות ציר אישי ומתוחכם הישר אל הנשיא האמריקני דונלד טראמפ, ואף גרמה לו לשנות את עמדותיו לגבי התקיפות הישראליות בלבנון.

בעוד שבלילות האחרונים יצאו תומכי חיזבאללה להבעיר את הרחובות וסימנו אותה כ"אויבת", חמאדה ממשיכה בשלה בקור רוח. היא רתמה את קשריה בוושינגטון כדי להשיג את הבלתי יאומן: הסכם כולל לעצירת האש.

אמש, כשנחתם ההסכם ההיסטורי, הוכח שוב שדווקא ה"אאוטסיידרית" האמיצה מסוגלת לחולל שינוי אזורי דרמטי - ולסמן את דרכה הבטוחה אל פסגת ההנהגה הלבנונית.