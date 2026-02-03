בלוב דיווחו אמש (שלישי) כי חוסל בני של דיקטטור לוב לשעבר, מועמר קדאפי, סייף אל-אסלאם קדאפי. על פי הדיווחים, קדאפי הבן חוסל לאחר שחמושים פרצו לביתו.

הערוץ אל-ערבייה הסעודי דיווח כי סייף אל-אסלאם נרצח בגינת ביתו, שם התגורר בעשור האחרון. חבר בצוות הפוליטי של קדאפי הבן אמר לאל-ערביה: "היו ניסיונות התנקשות קודמים בסייף אל-אסלאם".

הערוץ דיווח גם מפי מקורות בצוות הפוליטי של קדאפי הבן כי ארבעה חמושים פרצו לביתו והשביתו את מצלמות האבטחה בביתו של סייף אל-אסלאם. לאחר מכן, הוא התעמת עם החמושים ונהרג במקום.

כזכור, קדאפי הבן היה בשנת 2006 בקשר עם כוכבת הסדרה "שמש" אורלי ויינרמן. בשנת 2011, לאחר שנתפס קדאפי האב במהלך ההתקוממות בלוב, היא קראה לשליח הקוורטט לענייני המזרח התיכון, טוני בלייר, להצילו מגזר דין מוות הצפוי לו. זה כידוע, לא קרה.