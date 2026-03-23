תוכניתו של הנשיא הלבנוני ג'וזף עאון לכינון משא ומתן ישיר עם ישראל עדיין לא הבשילה, אך לאחר שלושה שבועות של מלחמה, ישנם אזרחים בלבנון שאומרים בגלוי - אנחנו כבר מחכים לשלום עם ישראל.

ההצטרפות של חיזבאללה למלחמה עם איראן גוררת זעם גדול בקרב לבנונים רבים מכל הדתות, ומביאה אותם לומר באומץ, כי בעוד ישראל עושה הכל כדי לשמור על חיי אזרחיה - ארגון הטרור עושה הכל כדי להביא למותם.

מאז פרוץ המלחמה אלפי אזרחים בארץ הארזים הפכו לפליטים בתוך מדינתם, ולבנונים רבים מאמינים כי פתרון קבוע יושג רק באמצעות שלום. במישור הדיפלומטי, אמש היה זה, ראש ממשלה סלאם שאמר בגלוי בריאיון לרשת אל-חדת' הסעודית כי איננו מפחד מנסיונות סחיטה מצד חיזבאללה, ושנעשים כל המאמצים להאצת השיחות.

ישנם גם כאלה שפשוט מבינים כי במצב הקיים בו למדינות ערביות שונות יש כבר יחסים דיפלומטים עם ישראל, זהו הפתרון הדרוש כדי לשפר את מצבם. בינתיים, עד שתגיע תכנית סדורה לקיום משא ומתן ישיר עם לבנון, דעת הקהל בלבנון סביב שאלת ''השלום'' עם ישראל הופכת חיובית יותר מיום ליום.

במקביל, בניסיון לחסל את ניצני האומץ שממשלת לבנון מגלה - חיזבאללה עובר לאיים במלחמת אזרחים. בארץ הארזים חוששים כי ארגון הטרור יגרום להתנגשויות אלימות - ואף מרצח פוליטי, בדומה להתנקשות בראש ממשלת לבנון לשעבר רפיק חרירי ב-2005.