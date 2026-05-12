נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הופך למתוסכל יותר ויותר מהמשא ומתן עם איראן, ושוקל "ברצינות רבה" לחזור למלחמה - כך דווח הבוקר (שלישי) ברשת CNN. מקורות המעורים בפרטים מסרו כי טראמפ חסר סבלנות נוכח המשך סגירתו של מצר הורמוז, ומה שהוא תופס כפילוג בהנהגה האיראנית שמונע מהם להסכים לוויתורים מהותיים בשיחות הגרעין.

ההצעה האחרונה של איראן במו"מ, שאותה הגדיר טראמפ כ"בלתי מתקבלת על הדעת לחלוטין" ו"טיפשית", הובילה מספר גורמים רשמיים לתהות האם היא מוכנה לאמץ עמדה רצינית בשיחות, לדברי המקורות.

בנוסף, בתוך הממשל האמריקני קיימים מחנות שונים הממליצים על נתיבים חלופיים להמשך הדרך. חלקם, ובכללם גורמים בפנטגון, טענו שגישה אגרסיבית יותר תעזור ללחוץ על האיראנים לשוב לשולחן הדיונים - כולל תקיפות ממוקדות שיחלישו עוד יותר את עמדת טהרן. מנגד, אחרים עדיין דוחפים לתת הזדמנות הוגנת לדיפלומטיה.

לפני יומיים, סוכנויות הידיעות באיראן דיווחו כי המדינה דחתה את ההצעה האמריקנית לסיום המלחמה. בערוץ הטלוויזיה הממלכתי האיראני אמרו כי קבלת ההצעה האמריקנית פירושה "כניעה לדרישות המוגזמות של טראמפ". בכיר איראני אמר בנוסף לסוכנות הידיעות "תסנים": "אף אחד לא מנסח תשובות כדי לרצות את טראמפ. אם טראמפ לא מרוצה מהתשובה - זה באופן טבעי טוב יותר. תשובתו של הנשיא לא משנה לנו".

בעקבות המתיחות, אתמול אישרו בפנטגון כי צוללת אמריקנית מסדרת "אוהיו", מהגדולות והמתקדמות בצי האמריקני, הגיעה ביממה האחרונה למצר גיברלטר, ככל הנראה בדרכה למזרח התיכון.