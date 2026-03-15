בצה"ל הודיעו היום (ראשון) כי חוסלו ראש אגף המודיעין בכוחות ביטחון הפנים של איראן וכן ראש מחלקת המבצעים בצבא האיראני, לצד בכירים נוספים שהיו חוליה משמעותית בשרשרת הפיקוד הצבאית של המשטר. לפי גורמים צבאיים, הפגיעה בבכירים נועדה לערער את יכולת הפיקוד והשליטה של המערכת הביטחונית האיראנית. תיעודים רבים מהשטח אינם מתפרסמים, בין היתר בשל הגבלות אינטרנט משמעותיות באיראן.

דובר צה"ל

במהלך סוף השבוע נרשמו מאות תקיפות של חיל האוויר הישראלי לצד תקיפות של חיל האוויר האמריקני במסגרת המעבר לשלב התקיפות המוגברות נגד איראן. עיקר מאמץ התקיפות התמקד בטהרן, שם ממשיכים לפגוע בתשתיות צבאיות, משגרים ומוקדי פיקוד, לצד ניסיונות לסכל בכירים במערכת הביטחון האיראנית.

לצד התקיפות בטהרן, נרשמו תקיפות גם באספהאן, שם הותקפו תשתיות צבאיות ומוקדי פעילות של משטר איראן. מוקד נוסף של תקיפות הוא העיר תבריז שבצפון מערב איראן, שם לפי דיווחים נפגעו מתקנים של כוחות הביטחון ומיליציית הבסיג'.

גם בדרום מערב המדינה, בעיר שיראז, דווח על פגיעות במערכים של הצבא האיראני ושל משמרות המהפכה. במקביל, במערב איראן נמשכות תקיפות נגד תשתיות של המשטר, בניסיון לערער את יכולתו לשלוט באזור.

המאמץ האמריקני מתמקד בין היתר בהשמדת "ערי הטילים" התת קרקעיות של איראן. לפי הנשיא דונלד טראמפ, כ-90% ממערך הטילים האיראני כבר הושמד. בנוסף, דווח כי מפעלי כטב"מים נפגעו כחלק מהמאמץ לפגוע בזרוע האוויר והחלל של משמרות המהפכה.

מוקד נוסף של פעילות הוא העיר בושהר, שם פועל הצבא האמריקני נגד תשתיות חיל הים האיראני. לפי טראמפ, חיל הים של איראן "כמעט הושמד לחלוטין". המהלך נועד בין היתר להבטיח את חופש השיט במצר הורמוז – נתיב ימי אסטרטגי שבו ממשיכים האיראנים, לפי גורמים אמריקנים, לבצע פעולות טרור והטרדה נגד כלי שיט.

בארצות הברית נערכים גם לשליחת כוחות מארינס נוספים לאזור, כאשר לפי הערכות ייתכן שבעתיד הקרוב יירשמו פעולות נוספות סביב מצר הורמוז והזירה הימית.