הסערה הבאה? חייל צה"ל הצטלם עם פסל של "מריה הקדושה" כשסיגריה בפיה

הסערה הבאה? חייל צה"ל בדרום לבנון תועד מצטלם עם פסל של "מריה הקדושה" עם סיגריה בפה. התמונה תופסת כעת תאוצה ברשתות הזרות, בצה"ל בודקים את הפרטים.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

כזכור, רק לפני כשבועיים פורסם ממצאי התחקיר של אירוע ניפוץ פסל ישו ע"י חייל צה"ל בדרום לבנון. התחקיר, שהוצג למפקד אוגדה 162, לרמטכ"ל ולמפקד פיקוד הצפון, קבע כי התנהלות החיילים חרגה באופן מוחלט מפקודות הצבא ומערכי צה"ל.

החייל שתועד מנפץ פסל של ישו והחייל שצילם אותו הודחו מלחימה ונשפטו ל-30 ימי מחבוש. שישה חיילים נוספים שעמדו מנגד ולא עצרו את האירוע זומנו לשיחות בירור שיתקיימו בהמשך, לאחריהן יוחלט על המשך טיפול בצירים פיקודיים. פיקוד צפון העביר לקהילת הנוצרים בדרום לבנון פסל חדש - במקום הפסל שהושחת.

מהממצאים עולה כי במסגרת פעילות של כוח צה"ל במרחב הכפר הנוצרי דבל שבדרום לבנון, החייל המעורב פגע בסמל הדת הנוצרי בזמן שחייל נוסף צילם את התמונה שהופצה. שישה חיילים נוספים נכחו באירוע ולא פעלו לעצור אותו או לדווח עליו.

i24NEWS

מדובר צה"ל נמסר כי "צה"ל מביע צער עמוק על האירוע ומדגיש כי פעילותו בלבנון היא נגד ארגון הטרור חיזבאללה וגורמי טרור נוספים, ולא נגד אזרחי לבנון. מרגע קבלת הדיווח על האירוע, פיקוד הצפון פועל על מנת לסייע לקהילת הכפר בהחלפת הפסל. מפקד האוגדה קיבל את ממצאי התחקיר ואת המלצות המפקדים".

תגובת הקסטודיה, שומרת המקומות הקדושים לנצרות במזרח התיכון מטעם הוותיקן: "מביעים צער עמוק על הזלזול ועל הפגיעה המתמשכת בסמלים הקדושים של הדת הנוצרית. מדובר בחוסר כבוד ובהתנהגות מקוממת שחייבים להיפסק באופן מיידי. אנו קוראים לממשלת ישראל ולצה"ל לפעול ולהעביר מסר ברור כי התנהגות כזו היא בלתי נסבלת, ואסור שתקרה שוב ולטפל במקרה במלוא החומרה".