30 ימי מחבוש והדחה מלוחמה לחייל שתועד מנפץ פסל של ישו

ממצאי תחקיר אירוע ניפוץ פסל ישו ע"י חייל צה"ל בדרום לבנון פורסמו היום (שלישי). התחקיר, שהוצג למפקד אוגדה 162, לרמטכ"ל ולמפקד פיקוד הצפון, קבע כי התנהלות החיילים חרגה באופן מוחלט מפקודות הצבא ומערכי צה"ל.

החייל שתועד מנפץ פסל של ישו והחייל שצילם אותו הודחו מלחימה ונשפטו ל-30 ימי מחבוש. שישה חיילים נוספים שעמדו מנגד ולא עצרו את האירוע זומנו לשיחות בירור שיתקיימו בהמשך, לאחריהן יוחלט על המשך טיפול בצירים פיקודיים. פיקוד צפון העביר לקהילת הנוצרים בדרום לבנון פסל חדש - במקום הפסל שהושחת.

מהממצאים עולה כי במסגרת פעילות של כוח צה"ל במרחב הכפר הנוצרי דבל שבדרום לבנון, החייל המעורב פגע בסמל הדת הנוצרי בזמן שחייל נוסף צילם את התמונה שהופצה. שישה חיילים נוספים נכחו באירוע ולא פעלו לעצור אותו או לדווח עליו.

מדובר צה"ל נמסר כי "צה"ל מביע צער עמוק על האירוע ומדגיש כי פעילותו בלבנון היא נגד ארגון הטרור חיזבאללה וגורמי טרור נוספים, ולא נגד אזרחי לבנון. מרגע קבלת הדיווח על האירוע, פיקוד הצפון פועל על מנת לסייע לקהילת הכפר בהחלפת הפסל. מפקד האוגדה קיבל את ממצאי התחקיר ואת המלצות המפקדים".

"הנהלים בנוגע להתנהלות עם מוסדות וסמלי דת חודדו באופן מסודר לכוחות לפני כניסתם למרחבים הרלוונטים, ויחודדו שוב לכלל הכוחות בגזרה בעקבות האירוע. ממצאי התחקיר הוצגו לרמטכ״ל ולמפקד פיקוד הצפון. הרמטכ"ל גינה את האירוע וקבע כי מדובר בהתנהגות פסולה ובכישלון ערכי, שחורג בכל קנה מידה מערכי צה"ל וההתנהגות המצופה מלוחמיו", נמסר עוד.

אתמול צה"ל הודיע על פתיחה בחקירה רשמית של האירוע, בעקבות תמונה שהופצה ברשתות החברתיות, בה נראה החייל פוגע בפסל ישו. התיעוד, שעלה לרשת ביום ראשון, מציג את דמותו של ישו כשהיא הפוכה ומנותקת מהצלב, בעוד חייל צה"ל מכה בראש הפסל באמצעות פטיש או גרזן. מארון נסיף, סגן ראש עיריית דבל, גינה את המעשה בשיחה עם רשת CNN והגדיר אותו כפעולה מבישה הפוגעת ברגשותיהם הדתיים ובאמונותיהם המקודשות של תושבי הכפר. התיעוד עורר סערה וגרר גינוי גם מראש הממשלה בנימין נתניהו, שהבהיר כי "ינקטו צעדים חמורים".