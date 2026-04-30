המתח הפנימי בלבנון סביב השפעת חיזבאללה על המדינה גלש הלילה (חמישי) לאלימות פיזית במהלך שידור חי בערוץ OTV הלבנוני. האירוע, שבו היו מעורבים שני עיתונאים מוכרים בלבנון, החל בוויכוח סוער על רקע הלחימה מול ישראל והאשמות בבגידה, אך הידרדר תוך שניות לקטטה. במוקד העימות עמדה שאלת נאמנותה של לבנון: האם עליה לפעול כריבון עצמאי או להמשיך ולהוות זרוע של "ציר ההתנגדות" בהובלת איראן?

מתוך ערוץ הטלויזיה הלבנוני OTV

הקטטה פרצה כאשר העיתונאי טוני בולוס, המוכר בלבנון כמבקר של חיזבאללה ומתנגד להחזקת הנשק בידי המיליציה, הטיח בעמיתו לאולפן, מוחמד יעקוב: "אתה סוכן איראני". יעקוב, המזוהה עם הקו האידיאולוגי של חיזבאללה, לא נותר חייב וטען כי דבריו של בולוס הם "בגידה ושת"פ עם האויב הציוני". בשיאו של הוויכוח, קם יעקוב מכיסאו והשליך בעוצמה כוס מים לפניו של בולוס, תוך שהוא מנסה לתקוף אותו פיזית לעיני המגישה ההמומה.

התקרית מעוררת סערה בלבנון, ומממחישה את הקרע העמוק במדינה. העיתונאי ג'ורג' חאיק יצא להגנתו של בולוס וטען כי האלימות של יעקוב מוכיחה כי תומכי המשטר האיראני בלבנון אינם מסוגלים לנהל דיאלוג תרבותי. מנגד, ברשתות החברתיות זכה יעקוב לגיבוי רחב מצד תומכי חיזבאללה, ששיבחו את "התגובה הראויה" נגד מי שהגדירו כמשתף פעולה עם ישראל.

האירוע באולפן הלבנוני קורה בתקופה של מחלוקת עמוקה בביירות על עתיד המדינה וזהותה. בעוד שברקע מתנהל משא ומתן בין ישראל ללבנון בתיווך אמריקני, תהליך מדיני שאינו כולל את חיזבאללה כצד רשמי, הקרע הפנימי רק מחריף. ניסיון לעצב סדר יום ריבוני ללא השפעת המיליציות נתקל בהתנגדות אלימה מצד תומכי "ציר ההתנגדות" אפילו בשידור חי, אלו הרואים בכל ניסיון להידברות או פירוק מנשק בגידה חמורה בערכי הארגון.