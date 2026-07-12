חיילים אמריקנים מאשימים: המפקדים התעלמו מאזהרות לפני המתקפה האיראנית בכווית

חיילים אמריקנים ששרדו את המתקפה האיראנית על נמל שועיבה בכווית, שבה נהרגו שישה חיילים, מאשימים את מפקדיהם בהתעלמות מאזהרות מודיעיניות שהצביעו על כך שהמתקן עלול להיות יעד לתקיפה איראנית, כך עולה מתחקיר שפרסם היום (ראשון) ה"וושינגטון פוסט".

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לפי הדיווח, החיילים הביעו כעס כלפי ארנס והמפקד שמעליו, גנרל-מיור ג'ון הינסון, בטענה שהחליטו להציב כוחות בנמל למרות הערכות פנימיות שהזהירו כי למקום אין הגנה מספקת מפני כטב"מים. בין היתר נטען כי מערכת הכריזה שנועדה להתריע מפני מתקפות לא פעלה, וכי גם אמצעי המיגון במקום לא התאימו לאיום האווירי.

עוד טענו חלק מהחיילים כי הטיפול הרפואי שניתן לאחר התקיפה היה לקוי, וכי הם אינם מאמינים שהחקירה הצבאית תטיל אחריות על מי שהחליט להעביר את הכוחות לנמל למרות הסיכונים שהיו ידועים מראש.

לפי הדיווח, הכוחות הועברו לנמל שועיבה במסגרת היערכות אמריקנית לפיזור כוחות מבסיסים גדולים למתקנים קטנים יותר ברחבי האזור, במטרה להקשות על איראן לפגוע בהם. אולם לטענת החיילים, כבר בסיור המקדים שנערך במקום זוהו ליקויים משמעותיים במערך ההגנה וההתרעה שלא טופלו לפני המתקפה.