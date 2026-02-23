כחלק ממהלך להצבת מכשולים בפני הוועדה הטכנוקרטית, חמאס העביר לאלפי פקידיו "נייר זכויות", שמפרט את הזכויות הסוציאליות להם זכאים ושהצטברו במשך שנים, וקרא להם לתבוע אותן מהוועדה כשתחל לפעול - כך פרסם לראשונה הבוקר (שני) פרשננו לענייני ערבים ברוך ידיד.

לצד הנייר שהועבר, חמאס אף שילם לפני שבועיים את מלוא המשכורות לכל אלפי הפקידים והשוטרים שלו. כאמור, מטרת המהלך הוא הצבת מכשולים בפני הוועדה, שטרם נכנסה לרצועה.

כזכור, לאחרונה דיווחנו כי חמאס דורש לשלב עשרת אלפים משוטריו גם במשטרה החדשה שתפעל תחת הוועדה, וכמהלך מקדים - פירק את מנגנון ביטחון הפנים שלו ושילב את אנשיו בהגנה האזרחית ובמשטרה הכחולה. בנוסף, ארגון הטרור דורש למצוא פתרונות ל-40 אלף הפקידים שהועסקו תחתיו.

החשש מפני תוכנית חמאס להשתלטות על הוועדה הטכנוקרטית

במהדורה המרכזית חשפנו לאחרונה את תוכנית חמאס להשתלטות על הוועדה הטכנוקרטית, שהביאה לחשש גם בקרב חברי הוועדה. ל-i24NEWS נודע כי בישיבות שנערכו בקהיר, הביעו מספר אנשים חשש מכך שארגון הטרור ימשיך לשלוט בעזה, לפחות מאחורי הקלעים.

אחד מבכירי הוועדה אמר כי ''חמאס דורש לשלב פעילי זרוע צבאית מהדרגים הבינוניים והנמוכים בתפקידים אזרחיים, תחת הוועדה''. עוד אמר כי "חמאס אותת שאין בכוונתו לוותר על תיקי האוצר והביטחון ולפחות כל עוד לא יוצבו שם כמה ממקורביו".

''ביום משבר הם יבצעו את הנחיות חמאס, אנחנו נהפוך לאמצעי בלבד'', אמר איש הוועדה הטכנוקרטית, והביע את חששו מכך שהארגו "מגיע עם מטריה מדינית טורקית וקטארית, בעוד שאין אף גורם אחר באזור שיהיה מסוגל להחליף אותו. אנחנו, חברי הוועדה, נהפוך בסופו של דבר לסידור עבודה עבור חמאס''.