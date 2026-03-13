המוני איראנים השתתפו היום (שישי) בצעדות ואירועים נוספים לציון "יום ירושלים האיראני", שחל מדי שנה ביום שישי האחרון של חודש הרמדאן. כאמור, האירועים הללו נערכו ברחובות הבירה טהרן, ובערים נוספת. מספר בכירים איראנים, שישראל הגדירה כיעדי חיסול אפשריים, הגיעו לצעדה שנערכה בטהרן - וצעדו שהם מוקפים באזרחים.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

בין הנוכחים במקום - נשיא איראן מסעוד פזשכיאן, שהסתובב במקום כשהוא גלוי לחלוטין, ומוקף באזרחים.

רשתות ערביות

מזכיר מועצת הביטחון הלאומית העליונה של איראן, עלי לאריג'אני, שנשא דברים במקום. "התקיפות בשטחנו נובעות מבצעים נובעות מפחד וייאוש. הבעיה של טראמפ היא שהוא לא הצליח להבין שהעם האיראני חזק, מודע ונחוש".

https://x.com/i/web/status/2032383859577241630 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

בכיר נוסף שנכח במקום הוא שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י. "היום הוא יום קודס באיראן ולמרות ההתקפות האכזריות של ישראל וארה"ב, העם האיראני הראה את רצונו ונחישותו בתמיכה ברפובליקה האסלאמית, בקודס, בפלסטין ובאידיאלים הלאומיים בכך שיצאו לרחובות במיליונים", אמר, "האויבים ייאלצו להכיר בכוחו של העם האיראני".

https://x.com/i/web/status/2032409430432870848 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

עוד דווח כי גם מוחמד אסלאמי, ראש הארגון לאנרגיה אטומית, ואחמד-רזא רדאן, ראש פיקוד אכיפת החוק של איראן, השתתפו בצעדות - לצד מפקד משטרת איראן, שר התעשייה המסחר והמחצבים ומוחמד מוח'בר, מי שהיה יועצו של המנהיג עלי חמינאי (וכיהן כנשיא לפרק זמן קצר אחרי שהנשיא ראיסי נהרג בהתרסקות מסוקו).

התקשורת המקומית דיווחה על פיצוץ גדול שנרשם סמוך למקום הצעדה, ונסיבותיו אינן ברורות. על פי הדיווחים, ישראל הזהירה כי תתקוף באזור המדובר.