בראיון טלפוני לרשת CBS במוצאי שבת, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ גינה בחריפות את ההנהגה הנותרת של איראן, ובפרט את איומי של בכיר הביטחון הלאומי עלי לאריג'אני. בתגובה לשורת פוסטים ברשת החברתית X שפרסם הבכיר האיראני בשבת, בו הבטיח בין היתר שטראמפ "ישלם על מעשיו" - איום ישיר על חייו של נשיא ארה"ב - הצהיר טראמפ: "אין לי מושג על מה הוא מדבר, מי הוא? זה לא יכול לעניין אותי פחות". טראמפ אמר בראיון שלאריג'אני והמשטר "כבר הובסו", וחזר והדגיש שהתקיפות האמריקניות - ישראליות ימשכו עד שטהרן תכריז על "כניעה ללא תנאי".

בתוך זאת, התייחס טראמפ גם להצהרותיו הבלתי עקביות של נשיא איראן מחמוד פזשכיאן, שהתנצל בפני מדינות שכנות על תקיפות איראן בשטחן, רק כדי למשוך את התנצלותו באותו יום לאחר שטראמפ לקח קרדיט על כך. ההתנצלות של פזשכיאן נתפסה כחולשה במשטר האיראני הנותר, ואחריה פרסם לאריג'אני שורת ציוצים בעלי אופן לוחמני במיוחד.

עוד בראיון מנה טראמפ את הישגי קואליציית ארה"ב-ישראל במלחמה עד כה: " זה מדהים מה שהשגנו עד עכשיו. הטילים שלהם הושמדו לחתיכות, נשארו להם ממש מעט. הכטב"מים פוצצו, מפעלי הייצור שלהם מושמדים ברגעים אלו ממש. הצי שלהם נמצא בתחתית האוקיינוס, חיל האוויר הרוס, למעשה כל אלמנט צבאי שהיה להם נהרס. ההנהגה שלהם כבר לא קיימת, הכול הרוס".

טענות אלו מגובות על ידי פיקוד מרכז האמריקני (סנטקום) שפרסם מוקדם יותר ש3,000 מטרות איראניות נפגעו על ידי צבא ארצות הברית, ובין היתר 43 ספינות איראניות הושמדו מאז פרוץ המלחמה.

לבסוף, הנשיא לא החמיץ הזדמנות לבקר את מקבילו הבריטי קיר סטראמר, ופטר את המחוות הצבאיות האחרונות של בריטניה כ"מאוחרות מדי" בעקבות הידיעה שסטארמר מתכוון להכין שתי נושאות מטוסים בריטיות לפריסה אפשרית במערכה. רבים בממשל טראמפ, ביניהם מזכיר המלחמה פיט הגסת' ומזכיר המדינה מרקו רוביו, ביקרו את ההססנות הבריטית עד כה. כשנשאל טראמפ בראיון אם הוא ירצה עזרה נוספת מבעלות הברית המסורתיות של ארצות הברית, אמר הנשיא: "לא אכפת לי. הם יכולים לעשות מה שהם רוצים. הנאמנים כבר בפנים" בהתייחסו לישראל.