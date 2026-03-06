נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר היום (שישי) כי לא יהיה "שום הסכם עם איראן - מלבד כניעה ללא תנאי". טראמפ, בפוסט ברשת החברתית TruthSocial, הוסיף כי לאחר כניעת המדינה, ובחירת מנהיגים חדשים, ייפעל להפוך את איראן ל"גדולה, טובה וחזקה יותר מאי פעם".

הודעתו של טראמפ מגיעה זמן קצר לאחר הצהרה שפרסם נשיא איראן, בה אמר כי מדינות החלו במאמצי תיווך. בפוסט ברשת X כתב מסעוד פזשכיאן כי "אנו מחויבים לשלום באזור, אך אין לנו שמץ של ספק או היסוס בהגנה על הכבוד של מדינתנו. היעד של המאמצים צריכים להיות אלו שהציתו את האש בכך שהמעיטו בערכו של העם האיראני".

בתוך כך, אמר שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י כי מדינתו רואה "בבסיסים הצבאיים של ארצות הברית באזור כמטרות לגיטימיות". נציין כי איראן אף תקפה את עומאן, המדינה שתיווכה בין הצדדים עד לפרוץ המבצע.