נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תקף את ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר, שהחליט היום (שבת) לשלוח שתי נושאות מטוסים למזרח התיכון. בפוסט ברשת החברתית "Truth", כתב טראמפ: "זה בסדר, ראש הממשלה סטארמר, אנחנו כבר לא צריכים אותן - אבל נזכור. אנחנו לא צריכים אנשים שמצטרפים למלחמות אחרי שכבר ניצחנו!".

בהמשך ליום הלא מוצלח של בריטניה. גורמים בממלכה מסרו ל-i24NEWS בתגובה כי במהלך מלחמת "עם כלביא", שר ההגנה אמר: "תמיד תמכנו בזכותה של ישראל לביטחון, והיו לנו חששות כבדים מתוכנית הגרעין של איראן". נציין כי כוונת דבריו הייתה להדגיש שאיראן תקפה כעת באופן בלתי מבחין עשר מדינות שונות, ולא להמעיט בחומרת התקיפות על ישראל במהלך "עם כלביא".

מאוחר יותר, טראמפ מסר הצהרה בה אמר שאין לו כוונה להגיע להסדר עם איראן, והוסיף: "לא רוצה לחזור לכאן כל עשר שנים, נעזור להם לבחור נשיא שלא יגרור אותם למלחמה".

הוא התייחס גם למתקפת 7 באוקטובר: "אל תשכחו את 7 באוקטובר. אל תשכחו את כל מה שקרה לאורך השנים. הכל זה בגללם. מה שאנחנו עושים זה דבר גדול לא רק עבורנו ולא רק עבור ישראל, אלא עבור העולם".

כמו כן, אמר הנשיא האמריקני: "האיראנים היו מרחק שניים-שלושה שבועות מפצצה", וכי "ניטרלנו בערך מ-70% מהמשגרים שלהם. הם משגרים פחות. אנחנו כותשים אותם. בסוף לא ישאר שם מישהו שיגיד 'אנחנו נכנעים'".