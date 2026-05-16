כחודש וחצי עבר מאז החלה הפסקת האש, והיום (שבת), בשיחה עם i24NEWS, מנסה מועין בן ה-35 מאיראן להסביר איך נראים החיים של האזרחים מבפנים. הוא מודע לכך שעצם קיום הריאיון מעמיד את חייו בסכנה - אבל חשוב לו לספר לעולם על סבלם הגובר של האזרחים האיראניים תחת אכזריות משמרות המהפכה.

לטענתו של מועין, המשטר ספג פגיעה קשה מאוד ותמיכת הציבור בו צנחה דרמטית, אז כדי להבטיח את הישרדותו, במשמרות המהפכה לא מהססים להתעלל באזרחים. "הם נחלשו מאוד, באמת שהם נחלשו ב-80%. עכשיו הם לקחו חבורה של אנשים מסכנים, כאלה שאפילו אין להם אוכל לארוחת ערב, ונתנו להם מסכות ונשק. אף אחד כאן לא תומך במשטר הזה. אם ה-10% האלה תומכים בהם, זה רק כי הם 'אוכלי חינם' שמתפרנסים מהם. אחרת, אנשים כמוני - בכלל לא".

המלחמה אמנם הסתיימה, אבל עבור רוב אזרחי איראן - המשבר רק מתחיל. את אנשי המשטר, זה הדבר האחרון שמעניין. "אני חושב שיש אולי 10,000 אנשים בצמרת שרק רוצים להנות, לא אכפת להם בכלל מהעם", מספר מועין, "אם הלחם שעלה הבוקר 30 אלף תומאן יעלה מחר מיליון - זה לא מזיז להם. הם חושבים אך ורק על עצמם. זהו זה".

ובתוך המציאות הבלתי אפשרית הזו, אזרחי איראן עדיין מתמודדים עם ההשלכות של המחאות האדירות שסחפו את המדינה. מועין סיפר: "כן, אנחנו השתתפנו בהפגנות. הרבה מאוד מחברינו נהרגו, ורבים מאיתנו נפצעו. עזרנו להם כמה שיכולנו כדי להעניק להם טיפול רפואי במחתרת".

לסיום, פונה מועין בקריאה נואשת למנהיגי ישראל וארצות הברית: סיימו את העבודה, עזרו לנו לשנות את עתידם של מיליוני איראנים. הפסקת האש אולי עצרה את המלחמה - אבל עדיין לא פתרה את הבעיה.

"אני לא מדבר רק על תנאי המלחמה הנוכחיים, אני מקווה שנתניהו והאמריקנים יסיימו את הסיפור הזה כמה שיותר מהר. כי כאן הכל נהיה גרוע יותר ויותר, ואנשי המשטר ממשיכים להשתולל ולהפגין נוכחות", אומר מועין.