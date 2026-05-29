כולל הפסקת אש בלבנון: פרטי ההסכם המסתמן בין ארה"ב ואיראן | דיווח

כלי התקשורת בארצות הברית מדווח הבוקר (שישי) פרטים על הסכם הפסקת האש המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. מתווכים בין שתי המדינות מסרו ל"ניו יורק טיימס" כי ההסכם צפוי לכלול סעיף של הפסקת הלחימה בלבנון.

ההסכם היה צפוי לאפשר תקופה של חופש שיט דרך מצר הורמוז, ותוכנית שיקום עבור איראן, אשר דורשת פיצויים עבור הנזקים שנגרמו לה בזמן המלחמה. בכיר איראני מסר לניו יורק טיימס כי ההערכות הן שאיראן ספגה נזקים בסכום שנע בין 300 מיליארד לטריליון דולר. עם זאת, גורמים נוספים המעורבים במאמצי התיווך לא אישרו זאת.

על פי דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", בכירים איראנים אותתו כי נוסח סופי של ההסכם עדיין אינו מוכן, וכי איראן תכריז על השגת הסכם באמצעות פקיסטן. המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, יצטרך לתת אישור סופי למסגרת ההסכם.

בתוך כך, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שיגור איום נוסף על איראן בריאיון לרשת "פוקס ניוז", ואמר כי אם איראן "תחצה את הגבול", האופציה הצבאית עדיין על הפרק. סגן הנשיא ג'יי די ואנס אמר בריאיון לרשת פוקס ניוז כי לא ברור "מתי או האם" טראמפ יחתום על ההסכם. מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, צפוי להיפגש היום עם שר החוץ הפקיסטני בבית הלבן כדי לדון על המשא ומתן עם איראן.

במהלך הלילה דווח בתקשורת האיראנית כי מטוסים אמריקניים הותקפו על ידי מערכות ההגנה האווירית במדינה, וכי מטוס אחד הושמד סמוך לבושהר. עם זאת, בפיקוד המרכז האמריקני מכחישים את הדיווח.