ישראל העבירה לארה"ב מודיעין על מזימה איראנית חדשה להתנקש בטראמפ | דיווח

ישראל העבירה לאחרונה לארצות הברית מידע מודיעיני חדש שלפיו איראן שוקלת תוכנית חדשה להתנקש בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, כך דווח הלילה (בין חמישי לשישי) בוול סטריט גו'רנל.

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לפי הדיווח, המידע שהועבר על ידי ישראל מצביע על מזימה איראנית חדשה נגד טראמפ, ומעלה חשש להסלמה נוספת בעימות המתמשך בין וושינגטון לטהרן.

לפי הדיווח, איראן מאיימת זה שנים לנקום בטראמפ בעקבות חיסולו של מפקד כוח קודס במשמרות המהפכה, קאסם סולימאני, בתקופת כהונתו הראשונה כנשיא. בשלב זה לא התקבלה תגובה מצד המשלחת האיראנית לאו"ם, ושגרירות ישראל בוושינגטון סירבה להתייחס לדיווח.

הנשיא טראמפ התייחס ביום רביעי לאיומים על חייו ואמר לכתבים בוועידת נאט"ו באנקרה: "הם רוצים לחסל את מנהיג ארצות הברית - אותי. אני נמצא בכל הרשימות שלהם. עד עכשיו הייתי קצת בר מזל, אבל אולי זה לא יימשך עוד הרבה זמן".

הדיווח מגיע גם על רקע מתיחות בין טראמפ לראש הממשלה בנימין נתניהו סביב המשך המערכה מול איראן. לפי ה"וול סטריט ג'ורנל", נתניהו תומך בהמשך התקיפות ובהשגת יעדים נוספים, בעוד שטראמפ מעוניין למנוע הסלמה נוספת, בין היתר בשל החשש מהשלכותיה על הכלכלה העולמית. למרות זאת, השניים שוחחו ביום חמישי והסכימו להמשיך את התיאום בין ישראל לארצות הברית.

גם ב-CNN דווח מפי שני מקורות המעורים בנושא כי ישראל חלקה עם ארה"ב מידע מודיעיני שלפיו איראן גיבשה תוכנית חדשה להתנקש בנשיא דונלד טראמפ.