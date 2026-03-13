לאור התקיפות האיראניות: המלצות המל"ל לישראלים באמירויות

לאור המשך התקיפות האיראניות נגד שכנותיה במפרץ, המטה לביטחון לאומי יצא הערב (שישי) עם הנחיות חדשות לציבור הישראלי השוהה באיחוד האמירויות.

"לאור המשך התקיפות האיראניות בכטב"מים וטילים כנגד מדינות עוטף איראן בכלל זאת איחוד האמירויות וכוונת איראן לפגוע בישראלים במרחב, המל"ל ממליץ לישראלים השוהים במדינה להקפיד על אמצעי הזהירות הבאים:

• להימנע מהגעה/השתתפות באירועים/התכנסויות המזוהות עם ישראל ובתוך כך - מפגשים בבתי כנסת, הגעה לבתי עסק המזוהים עם ישראל, התכנסויות שלא לצורך בשדה התעופה (יש להגיע רק אם יש ברשותכם כרטיס טיסה) ואירועים המוניים המזוהים עם ישראל.

• עובדי חברות ישראליות מתבקשים שלא להגיע למשרדים או מתקנים המוכרים כקשורים לפעילות ישראלית.

• אין לקיים טיסות מעבר באיחוד האמירויות. מצב הטיסות מ/אל איחוד האמירויות אינו יציב נתון להשתנות באופן תדיר. כמו כן, תגבור הטיסות להחזרת ישראלים מאיחוד האמירויות לישראל צפוי להסתיים ביום ראשון, 15 במרץ.

עוד הוסיפו במל"ל כי במקרה של מתקפת כטב"מים (מתבסס על המלצות פיקוד העורף לאזרחי ישראל השוהים בישראל), לפעול לפי ההנחיות הבאות:

• יש להקשיב ולפעול בהתאם להנחיות כוחות הביטחון להישמע להתראות.

• יש להעדיף שהייה במקום ממוגן - היכנסו מייד למבנה קרוב ועלו במדרגות לקומה השנייה. אין לשהות בקומת הכניסה מחשש מהדף ורסיסים.

• היכנסו לחלל פנימי שמוקף בכמה שיותר קירות וכמה שפחות חלונות, יש לשבת מתחת לקו חלונות ולא מול הדלת.

• אם לא ניתן להגיע למבנה או במקרה שמתרחש פיצוץ בקרבתכם - שכבו מייד על הקרקע והגנו על הראש עם הידיים.

• אם אתם נמצאים בזמן נסיעה ברכב: יש לעצור בצד הדרך בביטחה, שכבו על הקרקע והגנו על הראש עם הידיים.

המל"ל מפעיל מוקד מענה לשאלות בנושא אזהרות מסע בהקשרי טרור בלבד:

• טלפון: 026667444

לשאלות בנושא טיסות יש לפנות למוקד משרד התחבורה *4515 או באתר מבצע חזרה בטוחה - משרד התחבורה.

לדיווחים של ישראלים במצוקה או שאלות נוספות שאינן קשורות לטרור (קונסולרי, רפואי וכיוצ"ב) מומלץ לפנות למרכז המצב של משרד החוץ שפעיל 24/7: טלפון: 02-5303155, וואטסאפ: 050-5073969.

בתוך כך, היום יושלם מבצע חילוץ הישראלים מהאמירויות לישראל, טיסת החילוץ האחרונה צפיה לצאת הערב, במסגרת מאמץ מתואם של גורמי הממשלה להשבת אלפי אזרחים ישראלים ארצה בבטחה. משרד החוץ מדגיש כי כעת אין להגיע לאיחוד האמירויות לצורך טיסות קונקשן לישראל, כיוון שאין כרגע טיסות כאלו.