בעקבות ההסלמה עם איראן: המל"ל באזהרה לישראלים השוהים בחו"ל

לאור ההסלמה מול איראן ומבצע "שאגת הארי", קרא המטה לביטחון לאומי היום (שבת) לישראלים השוהים בחו"ל לנקוט באמצעי זהירות מוגברים בכל יעד באשר הוא ברחבי העולם.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS בעברית <<<

המטה לביטחון לאומי (מל"לֹ) אמר כי ההסלמה הנוכחית מעלה את הסבירות שהמשטר האיראני יפעל בחו"ל לפגע ביעדים ישראלים או יהודים - החל מטווח הזמן המיידי. לצד זאת, ולאור ניסיון העבר אפשר כי תגבר המוטיבציה לפגיעה בישראלים בחו"ל גם מצד גורמי טרור נוספים לצד יוזמות מקומיות.

המלצות המל"ל הן כי יש להימנע מפרסום בזמן אמת את פרטי מיקום השהייה והבילוי, הימנעות מהגעה לאירועים המזוהים עם ישראל והיהדות שאינם מאובטחים. בנוסף, יש לשים לב למתרחש בסביבתכם בעת שהייה באזורים המזוהים עם היהדות, כדוגמא בתי חב"ד ובתי כנסת.

שימוש לפי סעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים

בנוסף, במקרה של איום או תקיפה, יש לדווח בהקדם לכוחות הביטחון המקומיים. עוד ציין המל"ל כי יש להימנע מכניסה לאזורים בעלי אופי עוין כלפי ישראלים ויהודים (שכונות, רובעים ושווקים במדינות/אזורים בעלי דעת קהל העוינת את ישראל).

לפי נתוני רשות האוכלוסין, בשלושה חודשים האחרונים יצאו מישראל וטרם שבו כ-290 אלף ישראלים, כש-172 אלף מהם יצאו ב-30 ימים האחרונים. בנוסף, כ-33 אלף תיירים זרים נכנסו לארץ בשלושה חודשים האחרונים.