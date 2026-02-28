טראמפ הכריז על מלחמה עם איראן: "קורא לעם - תפילו את המשטר"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז הבוקר (שבת) כי ארצות הברית פתחה במבצע צבאי נרחב בשטח איראן. "מטרתנו היא להגן על העם האמריקני על ידי סילוק איומים מיידיים מצד המשטר האיראני - קבוצה מרושעת של אנשים נוראים מאוד", אמר טרמאפ.

"איראן מפתחת טילים ארוכי טווח המאיימים על ארצות הברית ומדינות אחרות. היא מנסה לשקם את תוכנית הגרעין שלה", אמר טראמפ בסרטון באורך שמונה דקות שפרסם ברשת החברתית Social Truth, "אנחנו הולכים להשמיד את הטילים של איראן. נדאג שהיא לא תשיג נשק גרעיני".

"אני אומר למשטרה האיראנית ולכוחות הביטחון - הניחו מיד את נשקכם או שתעמדו בפני מוות וודאי. לעם האיראני - שעת החופש מתקרבת. הישארו בבתים ואל תצאו מהם, מסוכן בחוץ, כשאנחנו נסיים תשלטו על הממשלה שלכם. זו תהיה ההזדמנות היחידה שלכם להפיל את המשטר", אמר טראמפ.

הנשיא המשיך בפנייה לעם האיראני: "זה הזמן לאחוז את השליטה בגורל לשלכם, יש עתיד משגשג בהישג יד. זה הזמן לעשות צעד".

"הממשל שלי עושה הכול כדי למזער את הסיכון לאנשי סגל באזור. למרות זאת - ואני לא אומר זאת בקלות ראש - המשטר האיראני רוצה להרוג, וחיי אמריקנים גיבורים עלולים להיגדע. ייתכן ותהיינה לנו אבידות, זה לעיתים קורה במלחמה, אבל אנחנו עושים את זה בשביל העתיד - וזו משימה נעלה. אנחנו מתפללים למען כל אנשי הסגל האמיצים שמסכנים את חייהם כדי לוודא שחיי אמריקנים לא יהיו בסכנה מאיום גרעיני איראני", אמר הנשיא.

ישראל וארצות הברית פתחו במתקפה על איראן

ישראל וארצות הברית פתחו הבוקר במתקפה על איראן, שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע הכריז על מצב חירום בכל שטחי המדינה, בעקבות "מתקפת טילים וכטב"מים כנגד מדינת ישראל ואוכלוסייתה האזרחית בטווח הזמן המיידי".

משרדו של המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, הותקף במרכז טהרן, כך לפי דיווחים במדינה. בתוך כך, גורם בכיר אמר לסוכנות הידיעות "רויטרס" כי חמינאי אינו בטהרן - והועבר למקום מאובטח.

בתקשורת המקומית באיראן עוד דווח כי התבצעו תקיפות אוויריות במספר אזורים בטהרן, בהם גם אזור ארמון הנשיא ומשרדי הממשלה.