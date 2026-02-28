משרדו של המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, הותקף הבוקר (שבת) במרכז טהרן, כך לפי דיווחים במדינה. בתוך כך, גורם בכיר אמר לסוכנות הידיעות "רויטרס" כי חמינאי אינו בטהרן - והועבר למקום מאובטח.

בתקשורת המקומית באיראן עוד דווח כי התבצעו תקיפות אוויריות במספר אזורים בטהרן, בהם גם אזור ארמון הנשיא ומשרדי הממשלה.

ישראל וארצות הברית פתחו הבוקר במתקפה על איראן, שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע הכריז על מצב חירום בכל שטחי המדינה, בעקבות "מתקפת טילים וכטב"מים כנגד מדינת ישראל ואוכלוסייתה האזרחית בטווח הזמן המיידי".

בפיקוד העורף החמירו את ההנחיות בכל הארץ כך שתהיינה רק פעילות הכרחית. ההנחיות כוללות: איסור על קיום פעילויות חינוכיות, התקהלויות, והגעה למקומות עבודה, למעט משק חיוני.

--

בשל המצב, הודיעה השרה מירי רגב כי המרחב האווירי של ישראל נסגר לטיסות אזרחיות. מספר חברות, בהן אייר חיפה, הודיעו כי ביטלו את טיסותיהן אל ומישראל.