גורם ביטחוני אישר היום (ראשון) ל-i24NEWS כי איראן שיגרה טילים למרחב קפריסין - שנחתו בים. מוקדם יותר היום שר ההגנה של בריטניה חשף כי שני טילים איראניים שוגרו לעבר קפריסין, שם מוצבים אלפי חיילים בריטים.

במקביל, שר ההגנה ציין כי טילים וכטב"מים איראניים נחתו במרחק של מאות מטרים בלבד מהכוחות הבריטים בבסיס בבחריין.

אתמול שיגרה איראן טילים למדינות המפרץ, בהן איחוד האמירויות, בחריין, קטאר, כווית, סעודיה ועומאן.

בקפריסין ישנם שני בסיסים צבאיים של בריטניה - אקרוטירי ודקליה - שהוקמו ב-1960 עם עצמאות האי כדי להוות מוקד אסטרטגי במזרח הים התיכון. הבסיסים משמשים כנקודת זינוק לכוחות בריטיים (כ-3,500 איש), כוללים שדות תעופה ומתקני מודיעין, ונמצאים תחת סמכות משרד ההגנה הבריטי ולא ממשלת קפריסין.