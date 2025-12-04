פרסום ראשון: הלחץ שהפעילה איראן על תאילנד בתמורה לסיוע בשחרור החטופים

בשבועות המתוחים והכאוטיים שלאחר מתקפת 7 באוקטובר, בעוד ישראל עדיין מונה את מתיה ומחפשת אחר אזרחים נעדרים, התרחשה דרמה אלפי קילומטרים מפה - בבנגקוק. ממשלת תאילנד, שהוכתה בהלם מהיקף הטבח - 39 אזרחים תאילנדים נרצחו בידי חמאס, פתחה במאמצים דיפלומטיים דחופים להשגת שחרורם של 31 העובדים התאילנדים שנחטפו. עמיחי שטיין פרסם לראשונה את כל הפרטים הערב (חמישי) ב"המהדורה המרכזית".

זה היה משבר הומניטרי, לא פוליטי – לתאילנד לא היה סכסוך ישיר עם חמאס. אבל כנהוג במזרח התיכון, גם משבר הומניטרי יכול להפוך לכלי מיקוח.

לפי שני מקורות המעורים בנושא, במהלך השבועות הראשונים הגיעה לבנגקוק הודעה בלתי צפויה: איראן הציעה לעזור. טהראן, שמחזיקה השפעה על חמאס, רמזה כי ייתכן שתוכל לסייע בשחרור בני הערובה התאילנדים.

אבל ההצעה לא הייתה ללא תנאים. איראן העבירה בקשה – כזו שלא עסקה ישירות בבני הערובה אלא בפגיעותה של ישראל בימים שלאחר המתקפה. טהראן ביקשה שתאילנד תכריז פומבית על ישראל כ"מדינה לא בטוחה" ותורה לעשרות אלפי עובדיה החקלאיים לעזוב את ישראל מיד. המסר האיראני היה ברור: עזרו לנו להפעיל לחץ כלכלי על ישראל – ואנחנו נעזור לכם להשיב את אנשיכם הביתה.

