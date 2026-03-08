טיסות חילוץ מיוחדות - ללא עלות: כך יתקיים מבצע השבת הישראלים מדובאי

לאחר שהוקפא המתווה להחזרת הישראלים מדובאי, ראש הממשלה בנימין נתניהו סיכם אתמול (שבת) עם מנהיג איחוד האמירויות, מוחמד בן זאיד, על הפעלת מתווה טיסות חילוץ ייעודיות עבור האזרחים הישראלים מהאמירויות בלבד ללא עלות.

כחלק מהמתווה, יופעלו טיסות חילוץ מיוחדות, בשיתוף חברות תעופה אמירתיות לישראל ולמדינות נוספות.

שרת התחבורה מירי רגב: "אני מודה לראש הממשלה בנימין נתניהו על ההובלה והמנהיגות האמיצה, לשליט איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד על השותפות והעזרה, לשר החוץ גדעון סער על העבודה המשותפת מול הגורמים המקבילים באמירויות, לשר הביטחון ישראל כץ ומפקדת אלון, למנכ״ל משרד התחבורה, לרשות שדות התעופה ולרשות תעופה אזרחית. יחד נצליח להשיב את כולם הביתה".

אתמול הוקפא מתווה טיסות החילוץ של חברת התעופה "פליי דובאי'" לישראל - בעקבות פגיעת הכטב"ם בנמל התעופה בדובאי. פגיעת הכטב"ם גרמה לנזק במטוס של חברת "אמירייטס איירליינס".