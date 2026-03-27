חשב שמצא מחבוא - וחוסל בקומה 8: פרטים חדשים על סיכול מפקד חיל הים האיראני

פרשננו לענייני ערבים, ברוך ידיד, סיפק אמש (חמישי) במהדורה המרכזית עם מיכל רבינוביץ' פרטים חדשים על חיסול מפקד חיל הים האיראני - והסביר אודות חשיבותו של הבכיר שהיה מיועד להגיע לראשות משמרות המהפכה.

עלי רזא תנגסירי חוסל לצד בכירים נוספים במטה חיל הים, כולל סגן ראש המודיעין. גורמי אופוזיציה סיפרו ל-i24NEWS כי תנגסירי התחבא בתקופה האחרונה בקומה השמינית באחד הבניינים בבנדר עבאס שבאיראן, אולם שם גם הוא אותר וחוסל במקום.

הוא כיהן כמפקד חיל הים מ-2018 והיה מינוי אישי של המנהיג העליון עלי חמינאי. שמו גם הוזכר בצמרת המשטר להגיע ביום מן הימים להנהיג את משמרות המהפכה של איראן.

כמו כן, זה האיש שפיקד על סגירת מיצרי הורמוז והיה מופקד על הגנת האי חארג' שהפך לשם החם במלחמה בעקבות מאגרי הנפט הנמצאים בו.

במהלך השנים, חיל הים של משמרות המהפכה סייע רבות למדינות הציר ולשלטון הטרור החות'י בפרט, במודיעין ימי ובמידע אודות אניות סוחר ותנועת אוניות צבאיות במיקוד על מיצרי באב אל מנדב.