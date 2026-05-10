סערה בעיראק בעקבות הדיווח בעיתון הקטארי "אל-ערבי אל-ג'דיד" על קיומו של מתקן צבאי ישראלי סודי במדבר א-נוח'יב. הדיווח שהתפרסם היום (ראשון) נסמך על צילומי לוויין המציגים מסלול נחיתה והמראה שהוקם במיקום אסטרטגי, סמוך לגבול הסעודי ובמרחק קצר מהיעדים באיראן. בתגובה, זימן הפרלמנט בבגדאד את שרי ההגנה והפנים למתן הבהרות דחופות.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

כאמור, צילומי לווין מחודש מרץ האחרון, מראים מסלול אווירי באורך 1.6 קילומטר בלב המדבר העיראקי - רק 200 קילומטר מהגבול עם איראן ולא רחוק מהעיר נג'ף.

https://x.com/i/web/status/2053238347296899134 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

בכיר עיראקי מלשכת נשיאות הפרלמנט אמר ל"אל־ערבי אל־ג'דיד" כי פיקוד המבצעים המשותפים אישר כי כוח צבאי הותקף בתחילת חודש מרץ במדבר א-נוח'יב, בין מחוז אנבאר לנג'ף הסמוך לגבול הסעודי. על פי הדיווח, התקיפה נרשמה לאחר שהתקרב לאחר בו שהה כוח בלתי מזוהה.

לדבריו, ההערכות נטו לכך שמדובר בכוח אמריקני, שהיה במקום במסגרת שורת תקיפות שבוצעו נגד המיליציות של "אל-חשד א-שעבי", אך פגעו גם בכוחות צבא עיראק ומשמר הגבול. עוד נטען בדיווח, כי שמנגנוני הביטחון העיראקיים גילו את קיום האתר, אך סברו שמדובר בכוח אמריקני הפועל תחת מטריית הקואליציה הבינלאומית.

כאמור, עד כה, ממשלת עיראק לא הגיבה רשמית לפרסום, זאת על רקע זעם ציבורי נרחב ברשתות החברתיות. בכיר ביטחוני עיראקי נוסף אמר כי הממשלה צפויה לפרסם הבהרות בנושא בהמשך היום, אך לא מסר פרטים נוספים. עם זאת, הוא הדגיש כי האתר שעליו דווח בעיתון - מוגדר כ"נקי". כלומר, אין בו כיום כל כוח צבאי.

דובר צה"ל

בתוך כך, חבר הפרלמנט העיראקי ראאד אל-מאלכי האשים בפוסט בפייסבוק את ארצות הברית בכך שמסרה את המרחב האווירי של עיראק לידי ישראל במהלך המלחמה.

הוא התייחס לדיווח מעורר הסערה וכתב: "ארצות הברית מסרה 'ליישות' את השמיים של עיראק בזמן המלחמה והורתה להשבית את המכ"מים. כעת מתברר שגם נעשה שימוש בשטח עיראק להקמת מרכז או בסיס מודיעיני סודי". עוד הוסיף: "זאת 'הפרה חמורה', שכל גופי המודיעין והביטחון הלאומיים חייבים לתת עליה את הדין".