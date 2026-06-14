האיש החזק בטהרן: אחמד וחידי דוחף להסלמה מול ישראל ומאתגר את הנשיא האיראני

אחמד וחידי, מפקד משמרות המהפכה של איראן, מסתמן כאחד האנשים החזקים ביותר ברפובליקה האסלאמית. לפי דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", וחידי היה הגורם שדחף לביצוע הירי לעבר ישראל בשבוע שעבר, למרות התנגדותם של גורמים איראנים שחששו מפגיעה במשא ומתן מול וושינגטון.

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ווחידי הצטרף למשמרות המהפכה מיד לאחר המהפכה האסלאמית ב-1979, ובהמשך פיקד על כוח קודס. הוא נחשב לאחד המתכננים של הפיגועים בשגרירות ישראל ובבניין הקהילה היהודית בארגנטינה בשנות ה-90, ומאז 2007 הוא מבוקש על ידי האינטרפול.

לאורך השנים כיהן גם כשר ההגנה ושר הפנים של איראן, והיה מעורב בדיכוי מחאות פנימיות ובהרחבת פעילותה הביטחונית של טהרן. מומחים לאיראן מגדירים אותו כחלק מהגרעין הקשה של המשטר - מחנה שמעדיף המשך עימותים צבאיים על פני פשרות מדיניות.

על פי הדיווחים, וחידי מתעמת לא פעם עם נשיא איראן מסעוד פזשכיאן, כאשר משמרות המהפכה ממשיכים לקבל החלטות ביטחוניות גם בניגוד לעמדת הממשלה. בעיני רבים בטהרן, הוא כבר אינו רק מפקד צבאי, אלא האיש שמושך כיום בחוטים של המשטר האיראני.