משגרים, מחסני נשק וחדר ניתוח: תיעודים מרשת המנהרות שאותרה מתחת לרכס הבופור

עמוק מתחת לקרקע: רשת המנהרות התת-קרקעיות של חיזבאללה מתחת לרכס הבופור בתכנון ומימון איראני, נחשפת הערב (ראשון) על ידי צה"ל.

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הרשת מכילה מספר מנהרות שנבנו על מנת להכיל מאות מחבלים במקביל ובתוכן מספר חדרים הערוכים לשהייה ולחימה ממושכת ובניהם: תשתיות מים וחשמל, לצד תשתיות רבות של יכולות נ"ט והגנה אווירית שמטרתן לפגוע בכוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.

דובר צה"ל

באחת המנהרות שאורכה כקילומטר, אותרו שישה פירים תת-קרקעיים, חדר המשמש לאחסון אמצעי לחימה, משגר נ"ט, טילי נ"ט, רימונים, תחמושת, ציוד לחימה וציוד רפואי מתקדם, ומספר חדרי שהייה וביניהם: חדרי מקלחת, חדר שירותים, חדר ניתוח ומטבחים.

רשת המנהרות נבנתה במרחב אזרחי, במיקום המאפשר שליטה מבצעית על מרחב אצבע הגליל, במרחק של שישה קילומטרים בלבד ממטולה ושימשה כמרכז של חיזבאללה במרחב. שוגרו ממרחב הנכס כלי טיס בלתי מאויישים, טילי כתף וטילי נ"ט לעבר כוחות צה"ל שפעלו במרחב ומדינת ישראל.