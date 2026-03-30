באיראן מכחישים: "לא התקיימו שיחות עם ארה"ב, רק העברת מסרים"

האיראנים ממשיכים בקו ההכחשות שנקטו מתחילת הדיווחים על קיום משא ומתן עם ארצות הברית על סיום המלחמה. בהצהרה שנתן היום (שני), דובר משרד החוץ האיראני, איסמאעיל בקאאי, אמר כי "לא התקיימו שיחות עם ארצות הברית, רק העברת מסרים דרך מתווכים".

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

דובר משרד החוץ האיראני התייחס גם להצעות שהועברו מארצות הברית לאיראן, ואמר כי הן היו ברובן "לא מציאותיות, לא סבירות ומופרזות". בכך למעשה דוחה משרד החוץ האיראני את ההצעה למשא ומתן. כמו כן אמר בקאאי שהשגריר האיראני בלבנון "לא יעזוב את ביירות, כפי שביקש שר החוץ הלבנוני".

הצהרתו של דובר משרד החוץ האיראני מגיעה על רקע דבריו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לתקשורת מהלילה. טראמפ אמר כי "מתנהל משא ומתן ישיר ועקיף עם איראן, השיחות מתנהלות בצורה יוצאת מן הכלל", ושהוא מאמין כי "תהיה עסקה בקרוב מאוד".

גם במשמרות המהפכה התייחסו לסיום המלחמה, אך נקטו בטון תקיף יותר. דובר המטה המרכזי של משמרות המהפכה אמר: "טראמפ צריך לדעת שמעולם לא יזמנו מלחמה, אבל אחרי כל תוקפנות, אנחנו אלה שקובעים את סוף המלחמה בעוצמה ובנחישות".

i24NEWS

"פשעיו של טראמפ, הסתה למלחמה ומדיניותו המוטעת הביאו רק להרג וחוסר ביטחון באזור ובעולם. פשעיה של ארצות הברית הובילו לגל מחאות בהשתתפות מיליוני אנשים באמריקה ובמדינות אחרות ברחבי העולם. הדיקטטורה והחישובים השגויים של טראמפ יצרו לא רק חוסר ביטחון ואתגרים עבור עמו שלו, אלא עבור כל עמי העולם", הוסיף דובר מטה משמרות המהפכה.