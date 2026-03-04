על פי דיווח מהיום (רביעי) בניו יורק טיימס, כבר בתחילת השבוע ביום ראשון, יממה לאחר פתיחת המבצע - פנו גורמים במשרד המודיעין האיראני ישירות ל-CIA בניסיון לבחון אפשרות להפסקת אש ולבלימת ההסלמה.

לפי הפרסום, מדובר היה בערוץ חריג וישיר, שנועד לאותת על רצון איראני לעצור את הלחימה, אף שבפומבי המשיכה טהרן לשדר מסר תקיף ולשלול משא ומתן.

בוושינגטון לא מיהרו להיענות. גורמים אמריקניים העריכו כי ייתכן שמדובר במהלך טקטי שנועד להרוויח זמן לאחר המכה שספגה איראן, ולא ביוזמה מדינית שמגובה בדרג העליון. גם בישראל, כך לפי הדיווח, הפצירו בממשל האמריקני שלא להתייחס להצעה ברצינות בשלב זה ולהמשיך בלחץ הצבאי.

הנשיא האמריקני דונלד טראמפ מצדו שידר מסרים מעורבים, תחילה אמר כי הוא פתוח לשיחות, אך בהמשך הבהיר כי "מאוחר מדי" לדיאלוג בעת הזו.